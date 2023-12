Sheffield United-Liverpool è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

Umiliazione. Impossibile trovare altre parole per descrivere il tonfo dello Sheffield United – l’ennesimo – in casa del Burnley, altra neopromossa. Un 5-0 che, visti i problemi di entrambe, nessuno si aspettava, anche alla luce del fatto che i Clarets erano sempre stati sconfitti davanti al proprio pubblico nelle sette gare precedenti, non racimolando neppure un punto a Turf Moor.

Una punizione severissima per le Blades di Paul Heckingbottom, da sabato scorso fanalino di coda della Premier League, scavalcati proprio dal Burnley. Soltanto 5 i punti raccolti, finora, dai biancorossi, che in queste prime quattordici partite non sono sembrati all’altezza della categoria. Non è ancora arrivata l’ufficialità, ma è assai improbabile che nel turno infrasettimanale Heckingbottom si siederà in panchina: l’esonero, nel momento in cui scriviamo, appare imminente. Stando alle voci che si stanno rincorrendo oltremanica, lo Sheffield United avrebbe in mente di affidare di nuovo la squadra a Chris Wilder, che ha già guidato le Blades dal 2016 al 2021. Il calendario, intanto, non viene in soccorso di Norwood e compagni, che a Bramall Lane ospiteranno il Liverpool secondo in classifica.

I Reds nell’ultimo fine settimana hanno approfittato dell’ennesimo pareggio del Manchester City per scavalcarlo e tenere il passo dell’Arsenal, ormai la nuova capolista.

Che fatica, però, contro il Fulham, che è andato a un passo dal raccogliere un successo di portata storica ad Anfield Road. Sotto 3-2 a dieci minuti dalla fine, la squadra di Jurgen Klopp ha completato un’altra rimonta – la specialità del Liverpool quest’anno – segnando 2 gol nel giro di due minuti prima con Endo e poi con Alexander-Arnold: quest’ultimo una settimana prima aveva già realizzato la rete dell’1-1 contro il City all’Etihad Stadium. Salah e compagni ora si trovano a -2 dalla vetta. A Bramall Lane Klopp dovrà fare a meno di Matip, che raggiunge in infermeria i vari Alisson, Diogo Jota, Robertson, Thiago e Bajcetic.

Come vedere Sheffield United-Liverpool in diretta tv e in streaming

Sheffield United-Liverpool è in programma mercoledì alle 20:30. Si può vedere in diretta tv (non integralmente) tramite Diretta Gol Premier League su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Un match che non dovrebbe riservare sorprese. Il Liverpool che con ogni probabilità riuscirà a segnare almeno due reti contro quella che è la difesa più battuta (39 reti subite) della Premier League. Difficile immaginare un risultato diverso da una vittoria – comoda – dei Reds, che in campionato non perdono dallo scorso 30 settembre.

Le probabili formazioni di Sheffield United-Liverpool

SHEFFIELD UNITED (3-4-2-1): Foderingham; Ahmedhodzic, Trusty, Robinson; Bogle, Souza, Norwood, Larouci; Hamer, McAtee; Archer.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Gomez; Szoboszlai, Mac Allister, Jones; Salah, Gakpo, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3