I pronostici di martedì 5 dicembre: c’è un turno infrasettimanale di Premier League e si gioca anche Lazio-Genoa di Coppa Italia.

Inizia stasera un turno infrasettimanale di Premier League con in campo l’Arsenal primo in classifica impegnato sul campo del Luton. La squadra neopromossa pur avendo totalizzato appena 9 punti su 14 partite si trova al momento fuori dalla zona retrocessione anche per via della pesante penalizzazione inflitta all’Everton. I Gunners in questo momento viaggiano su ritmi altissimi, sono di un’altra categoria e non dovrebbero fallire l’appuntamento con i tre punti.

Sempre in zona retrocessione c’è il Burnley penultimo che proverà a risollevarsi in casa del Wolverhampton, dopo avere messo fine a una serie di sei sconfitte consecutive col rotondo 5-0 nei confronti dello Sheffield United. Il Wolverhampton sembra però in grado di prolungare la serie di quattro partite interne senza sconfitte (due vittorie e due pareggi) iniziata il 30 settembre contro il Manchester City.

Pronostici altre partite

Al via anche i quarti di finale di Coppa Italia con in campo la Lazio che dopo la vittoria risicata sul Cagliari in campionato proverà a fare valere la maggiore qualità delle sue seconde linee rispetto a quelle del Genoa di Gilardino.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Pontedera-Pescara, Serie C, ore 18:30

Vincenti

• Wolverhampton o pareggio (in Wolverhampton-Burnley, Premier League, ore 20:30)

• Lazio (in Lazio-Genoa, Coppa Italia, ore 20:45)

• Arsenal (in Luton-Arsenal, Premier League, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Altach-Austria Lustenau, Austria Bundesliga, ore 19:00

• Blackpool-Barnsley, EFL Trophy, ore 20:00

• Homburg-Saar-St. Pauli, DFB Pokal, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Kaiserslautern-Norimberga, DFB Pokal, ore 18:00

• Magdeburgo-Fortuna Dusseldorf, DFB Pokal, ore 18:00

• Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg, DFB Pokal, ore 20:45

Il “clamoroso”

Borussia Mönchengladbach vincente e almeno un gol per squadra (in Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg, em>DFB Pokal, ore 20:45)