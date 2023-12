Fulham-Nottingham Forest è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

Per 7 minuti, domenica scorsa, il Fulham ha accarezzato il sogno di essere la prima squadra ad espugnare Anfield in questa stagione. Dopo il gol del momentaneo 2-3 realizzato all’80’ dal bianconero Decordova-Reid il Liverpool sembrava alle corde. Ed invece, nel giro di pochi secondi, i Reds sono riusciti a ribaltare nuovamente i Cottagers, prima con Endo e poi con Alexander-Arnold, ancora decisivo dopo la rete dell’1-1 contro il Manchester City.

Stavolta il finale di gara è stato fatale ai londinesi, che nel turno precedente avevano avuto la meglio sul Wolverhampton grazie ad un calcio di rigore trasformato in pieno recupero dal brasiliano Willian, mandando su tutte le furie l’allenatore dei Wolves, Gary O’Neil. Fatto sta che la sconfitta con il Liverpool (4-3) è la quinta nelle ultime sette partite: non un bel periodo per il Fulham, che ora è scivolato in quindicesima posizione. In ogni caso i Cottagers continuano ad avere un vantaggio rassicurante sulla zona rossa, distante 8 punti dopo la penalizzazione che ha colpito recentemente l’Everton. Il tecnico Marco Silva, tuttavia, dovrà quanto prima mettere mano ad una difesa che sta facendo acqua da tutte le parti: nelle ultime tre partite i bianconeri hanno incassato ben nove gol complessivi.

Tre sconfitte di fila per il Forest

Non è sbagliato, dunque, definire quello con il Nottingham Forest uno scontro salvezza: i Tricky Trees, infatti, hanno soltanto due punti in meno rispetto ai Cottagers.

Gli uomini di Steve Cooper, quindicesimi in classifica, sabato hanno dovuto fare i conti con i fischi dei tifosi del City Ground dopo la sconfitta, la terza consecutiva, con l’Everton (0-1), che ha sfoderato una grande prestazione difensiva. In trasferta quest’anno il Forest ha vinto solamente una partita (contro il Chelsea a settembre), racimolando a malapena 4 punti. La posizione di Cooper è ancora salda ma la sua squadra deve dare delle risposte per evitare che la situazione precipiti.

Come vedere Fulham-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming

Fulham-Nottingham Forest è in programma mercoledì alle 20:30. Si può vedere in diretta tv (non integralmente) tramite Diretta Gol Premier League su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Leggera preferenza per il Fulham, che nonostante la sconfitta ad Anfield Road ha fatto vedere ottime cose, soprattutto nella metà campo avversaria. Ci aspettiamo un match movimentato, con entrambe le squadre a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Fulham-Nottingham Forest

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Bassey, Ream, Robinson; Palhinha, Cairney; Wilson, Pereira, Reid; Jimenez.

NOTTINGHAM FOREST (4-3-3): Vlachodimos; Williams, Felipe, Murillo, Toffolo; Mangala, Yates, Dominguez; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1