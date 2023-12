Emma Raducanu una di noi: non lo sopporta neanche lei

Emma Raducanu, in preda alla rabbia e all’incredulità, non ha potuto fare a meno di immortalarla: è proprio una di noi.

I suoi colleghi del circuito sono volati ai quattro angoli del globo per godersi un po’ di sano relax prima che dicembre entri nel vivo portando con sé lo stress da preparazione invernale. La maggior parte di essi sono alle Maldive, fatta eccezione per Jannik Sinner che ha deciso, invece, di godersi la neve e l’aria pulita dei monti del suo Trentino.

Sono tutti in vacanza, insomma, tranne lei. Emma Raducanu è dovuta stare a riposo anche troppo, avendo lei subito ben tre interventi chirurgici in rapida successione durante la primavera scorsa. Ha bisogno di tutto meno che del relax di cui erano in cerca gli altri tennisti del tour, dunque, considerando che le è pesato tantissimo rimanere così a lungo lontana dal campo e dal tennis. Nei giorni scorsi, quindi, l’abbiamo vista alle prese con la preparazione invernale, che per lei è stata più tosta che per gli altri, dopo tanti mesi di inattività.

Nulla sembra turbarla, in ogni caso, men che meno, appunto, il fatto che non giochi da tanto tempo. La bella Emma è intenzionata come non mai a ricominciare daccapo e farà qualunque cosa sia in suo potere, di conseguenza, per tornare agli antichi fasti e per poter essere nuovamente protagonista del circuito maggiore.

Emma Raducanu, anche le stelle nel loro piccolo si arrabbiano

Naturalmente, com’è giusto che sia data la sua età, quando può la Raducanu si concede anche un po’ di tempo libero in compagnia dei suoi amici e del suo fidanzato, Carlo Agostinelli.

Perché in fondo, pur avendo vinto uno Slam e pur essendo ricca da far paura, Emma è una ragazza come tante altre ce ne sono al mondo. Ed è una di noi anche per un altro motivo, come abbiamo avuto modo di scoprire grazie ai social media nelle scorse ore. La tennista ha pubblicato tramite Instagram Stories, di punto in bianco, una foto piuttosto singolare.

Nello scatto compare una piccola utilitaria, in un parcheggio abbastanza ampio, posteggiata esattamente a cavallo tra due pertugi. La macchina occupa dunque due posti benché ci fosse spazio a sufficienza per lasciarla posteggiata entro i confini ben delimitati con la vernice bianca. Una di quelle cose che fanno arrabbiare chiunque, incluse le star, a quanto pare. E la capiamo bene, Emma, che incredula alla vista di quell’auto non ha proprio resistito alla tentazione di postarne una fotografia.