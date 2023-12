Sinner va in bianco: sempre controcorrente

Sinner, guai ad uniformarsi agli altri tennisti del circuito: la scelta del campione conferma la sua mentalità per nulla convenzionale.

Le Maldive, alla fine, vanno sempre per la maggiore. Sarà che lì ci sono alcuni fra i resort più lussuosi al mondo, sarà che non è possibile trovare altrove un’acqua che sia più limpida e cristallina di quella che lambisce le isole che compongono l’arcipelago. Fatto sta, indipendentemente da quale sia il motivo, che i campioni le adorano.

Non ci stupisce affatto, quindi, che molti top player del ranking Atp abbiano prenotato, per questa fugace vacanza di fine anno, un bungalow overwater o una beach villa in uno di questi magici atolli. È volato a Fari Island non appena è stato eliminato dalle Finals Alexander Zverev, tanto per cominciare, che non è comunque il solo tennista ad aver scelto le Maldive. Si trova lì, ma in un famosissimo resort a cinque stelle a gestione italiana, anche Lorenzo Musetti. Insieme a lui c’è Veronica Confalonieri, che in questi giorni in paradiso ha postato le sue prime foto col pancione in bella mostra. La nascita del bebè, che si chiamerà Ludovico, è attesa per il mese di marzo.

Ha scelto il fascino incontaminato delle isole tropicali pure Lorenzo Sonego, che è in compagnia della fidanzata Alice. Si trovano lì anche Katya Zavatska, Elena Gabriela Ruse e chi più ne ha più ne metta. Le stelle del tour, insomma, si sono date appuntamento in riva all’Oceano Indiane. Tutte, più o meno, tranne che una.

Sinner, nessun posto è bello come casa mia: si torna alla base

Jannik Sinner, che è stato impegnato in Coppa Davis fino a domenica scorsa, è andato in bianco. Letteralmente. Mentre i suoi colleghi e colleghe se la spassano tra escursioni in barca e snorkeling, lui è semplicemente tornato alla base. Perché stressarsi e affrontare un volo così lungo, quando il paradiso ce l’hai nel cortile di casa?

Nelle scorse ore, il tennista altoatesino era a San Candido, nel suo paese d’origine. Ha fatto tappa alla scuola di sci e si è goduto, poi, l’aria pulita che si respira solo a certe latitudini. Il paesaggio alle sue spalle è deliziosamente imbiancato e siamo certi che il numero 4 del mondo non desiderasse altro che questo, per i pochi giorni di relax che ha deciso di concedersi prima di dare il via alla preparazione invernale.

Sinner si riposerà per un’altra settimana al massimo, dopodiché volerà alla volta della Spagna per aprire le danze con Umberto Ferrara e Simone Vagnozzi. Con gli occhi che si saranno riempiti, nel frattempo, delle meraviglie che la sua terra d’origine ha da offrire.