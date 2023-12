Formazioni ufficiali Napoli-Inter: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Napoli-Inter, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma allo stadio “Maradona”.

Un incrocio da cuori forti. Tutto pronto al “Maradona” per il fischio d’inizio della gara tra Napoli ed Inter. Si tratta di uno snodo di cruciale importanza. Alla luce della vittoria strappata dalla Juventus nel finale, infatti, i nerazzurri per riprendersi la vetta non hanno alternativa alla vittoria. Dopo il successo contro l’Atalanta e la buona prova di Madrid, però, il Napoli di Walter Mazzarri vuole tener vive le ultime speranze Scudetto. Ecco le scelte dei due allenatori:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Napoli-Inter, il pronostico marcatori

Victor Osimhen marcatore. L’attaccante nigeriano, ritornato finalmente al top della forma dopo il lungo infortunio, ritorna al centro dell’attacco azzurro dal primo minuto. Nelle ultime uscite stagionali l’Inter ha denotato qualche scricchiolio difensivo nella lettura di alcuni movimenti nel cuore dell’area di rigore. Errori che potrebbero costare carissimo alla compagine di Inzaghi al Maradona. La fisicità e lo strapotere fisico di Osimhen sono fattori da non trascurare. Il numero 9 di Mazzarri ha fame e voglia con cui riprendersi lo scettro e rispondere ad un Lautaro Martinez in versione scintillante.

Sull’altro versante, la sensazione è che Lautaro Martinez e Thuram possano fungere da apripista per gli inserimenti dei centrocampisti. A tal fine, non è da escludere che tra le fila dei nerazzurri riesca finalmente ad iscriversi nel tabellino dei marcatori Nicolò Barella. La mezzala dell’Inter, incalzato da Davide Frattesi, vuole lasciarsi alle spalle il periodo no. E chissà che con uno dei suoi inserimenti non riesca a centrare il bersaglio grosso.

Probabili ammoniti e tiratori di Napoli-Inter

Tiri e occasioni da ambo le parti dovrebbero fioccare. Ci sono del resto tutti i presupposti per assistere ad una gara vivace sotto tanti punti di pista. A cominciare dalle continue sfide sugli esterni: Dimarco, ad esempio, dovrebbe riuscire a centrare lo specchio della porta almeno una volta. Intrigante anche la candidatura di Mkhitaryan, con l’armeno che con i suoi inserimenti dovrebbe riuscire a scaldare i guanti di Meret. Sul fronte opposto piacciono i nomi di Di Lorenzo e Zielinski tiratore, molto bravi ad inserirsi e a rendersi pericolosi con tiri dalla media-lunga distanza. Rischiano il giallo Darmian (che se la dovrà vedere con un avversario scomodissimo come Kvara) e Natan, spesso non preciso nelle chiusure preventive a palla scoperta.