Napoli-Inter 0-3, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Napoli-Inter, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di domenica 3 dicembre di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

L’Inter gioca per confermarsi al primo posto in campionato in casa del Napoli, ora allenato dall’ex Mazzarri. Per il centocinquantacinquesimo confronto fra azzurri e nerazzurri in Serie A, il Napoli, finora a 47 vittorie, cerca di ridurre le distanze storiche con l’Inter giunta a 69 vittorie (il quadro è completato da 38 pareggi).

Il Napoli si presenta con un 4-3-3 con Osimhen al centro dell’attacco. Ai suoi lati, Politano e Kvaratskhelia. Il tecnico nerazzurro si affida ai suoi titolarissimi. Data l’assenza di Pavard e Bastoni, in difesa dà spazio a Darmian, de Vrij e Acerbi. Torna anche Dumfries a destra dopo aver riposato in Champions League.

Momenti clou della sfida

La prima occasione è del Napoli al 2′, con un tiro da fuori di Elmas parato con un tuffo da Sommer. Nel primo quarto d’ora attacca sempre l’Inter, ma senza rendersi pericoloso, poi cresce il Napoli. Thuram va in goal al 12′, ma c’è fuorigioco anche se millimetrico. Al 18′, de Vrij è costretto a uscire dopo un contrasto con Osimhen. Elmas ci riprova al 20′ da fuori, e anche stavolta Sommer riesce a fermare il suo tiro. Politano inventa un tiro pericolosissimo che scheggia la traversa al 36′. Al 44′ arriva il goal dell’Inter con un tiro da fuori di Calhanoglu.

Nel secondo tempo, l’Inter raddoppia al 61′ con Barella, servito in area da Lautaro. Dopo cinque minuti, Lautaro, da buona posizione, spara alto. Il Napoli sembra in difficoltà nelle transizioni e nel coprire le zone di campo dietro alle spalle. Entra Cuadrado, che all’84’, sforna l’assist perfetto per Thuram, il quale deve solo spingerla in rete.

Tabellino e pagelle di Napoli-Inter

NAPOLI (4-3-3): Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Natan (87′, Zebin); Anguissa, Lobotka (75′, Zielinski), Elmas (75′, Lindstrom); Politano (68′, Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Mazzarri

INTER (3-5-2): Sommer, Darmian, de Vrij (17′, Carlos Augusto), Acerbi; Dumfries (77′, Cuadrado), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (77′, Frattesi), Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi

ARBITRO: Davide Massa di Imperia

MARCATORI: 44′. Calhanoglu; 61′, Barella; 84′, Thuram

NOTE: Ammoniti: 73′, Rrahmani; 78′, Darmian; 84′, Thuram ; Recupero: 4′

Il migliore in campo è Hakan Calhanoglu, perfetto in copertura e letale nella fase offensiva, quando apre le marcature con un colpo da maestro da fuori (7,5). Cresce e determina anche Barella, più propositivo e agguerrito che mai (7). Nel Napoli deludono soprattutto Kvara e Osimhen, sempre poco incisivi (5,5). Gioca meglio Politano (6,5). Carlos Augusto, schierato tra i tre dietro per sostituire de Vrij, si fa trovare pronto e non sbaglia quasi nulla (7). Nell’Inter, il meno positivo è Dimarco (6).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro non fischia un contatto in area dell’Inter al 20′, con Anguissa che sembra subire un contrasto duro. Timide le proteste da parte degli azzurri. Sul goal di Calhanoglu, invece, le proteste del Napoli sono parecchie: i giocatori lamentano un fallo di Lautaro a centrocampo. Al 57′, cade in area Osimhen e c’è la richiesta di rigore: Massa fa capire che il contatto è lieve.

Ecco gli highlights della gara:

Le immagini saranno disponibili dopo le 23:30