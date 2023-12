Torino-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Atalanta è una partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’Europa League, si sa, è competizione dispendiosa e spesso mina la continuità di chi, come l’Atalanta, è intenzionato a fare bene su entrambi i fronti. La Dea in campo continentale si è fatta valere, arrivando prima (con una giornata d’anticipo) in un girone che poteva riservare qualche insidia, vista la presenza di una delle migliori squadre del campionato portoghese come lo Sporting.

Gli uomini di Gian Piero Gasperini però hanno superato a pieni voti l’esame, conquistando quattro punti complessivi – tra andata e ritorno – contro i biancoverdi di Ruben Amorim ed evitando il pericoloso playoff con le retrocesse dalla Champions League. In Serie A, tuttavia, l’Atalanta sta un po’ balbettando. Reduci dall’1-1 di giovedì scorso con i lusitani, i nerazzurri ora devono concentrarsi sul campionato, dove nelle ultime tre giornate hanno portato a casa a malapena un punto, frutto del pareggio – peraltro raggiunto in extremis – di Udine. Con Inter e Napoli, in casa, sono invece arrivate due sconfitte (1-2 in entrambi i casi). In classifica, però, nessuno sembra aver voglia di correre ed è per questo che, in caso di vittoria contro il Torino nel posticipo, la Dea tornerebbe sesta, ad un punto dalla zona Champions e da Roma e Napoli. Più lontani invece i granata, sconfitti lunedì scorso a Bologna (2-0). Una prova discreta da parte della squadra di Ivan Juric, che ha in ogni caso confermato gli atavici problemi in fase di realizzazione di Rodriguez e compagni, peggior attacco (solo 10 gol in 13 turni) tra le prime tredici della graduatoria.

Torino-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Per Juric i guai maggiori sono in difesa, dove mancano Schuurs e Sazonov, infortunati. In mezzo pesa l’assenza di Ricci: lo sostituiranno Ilic, Vlasic e Linetty. Sulla fascia sinistra Vojvoda può spuntarla su Lazaro. L’attacco sarà formato da Sanabria e dall’ex Zapata.

Tegola per Gasperini dopo il match di Europa League con lo Sporting: Scamacca si è fatto male (lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore) e dovrà restare fuori fino a gennaio. Il tecnico nerazzurro così rispolvera Muriel, che giocherà in coppia con Lookman.

Come vedere Torino-Atalanta in diretta tv e in streaming

Torino-Atalanta è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Torino e Atalanta anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Da due anni a questa parte lo stadio Grande Torino è sempre terreno di conquista da parte della Dea, che ha vinto le ultime quattro trasferte giocate nell’impianto granata. Sono cinque le sconfitte rimediate dal Torino negli ultimi sette confronti con i nerazzurri: per rintracciare l’ultimo risultato positivo bisogna tornare al 2019. In casa la squadra di Juric è in ogni caso molto solida – finora si sono visti 9 gol complessivi – e tende ai bassi punteggi. L’Atalanta dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta ma, considerando pure le fatiche di coppa, potremmo non assistere ad un posticipo spettacolare. Le reti totali potrebbero essere meno di quattro in un match molto tirato tra due compagini allenate da due allenatori amici e dunque molto simili come Juric e Gasperini.

Le probabili formazioni di Torino-Atalanta

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Vlasic, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, de Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Muriel.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1