I pronostici di lunedì 4 dicembre: Serie A, Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 4 dicembre: ci sono i posticipi di Serie A e Liga, in campo anche la Champions League asiatica e altri tornei minori.

La quattordicesima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì tra Torino e Atalanta: l’allievo Juric ritrova il maestro Gasperini in una sfida all’insegna del pressing e dell’agonismo. Gli orobici, imbattuti negli ultimi sette precedenti, cercano i tre punti per rilanciarsi in classifica in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Il Torino in casa però ha perso solo una volta.

Il posticipo di Liga vede invece di fronte due squadre attualmente coinvolte in zona retrocessione: Cadice e Celta Viga sono senza vittorie nelle ultime dieci giornate e hanno problemi soprattutto in attacco. Sarà una partita molto equilibrata in cui inizialmente potrebbe prevalere la paura di perdere.

Pronostici altre partite

Nella Champions League asiatica i qatarioti dell’Al Sadd hanno bisogno dei tre punti contro il Nasaf per centrare la qualificazione. Vittorie alla portata nella Primeira Liga portoghese per lo Sporting CP contro il Gil Vicente e nella Super Lig turca per il Fenerbahce contro il Sivasspor.

In Olanda nell’Eerste Divisie promettono gol Jong PSV-NAC Breda e De Graafschap-Dordrecht.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Fulham vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Fulham-Wolverhampton, Premier League, ore 21:00

Vincenti

• Fenerbahçe (in Fenerbahçe-Sivasspor, Super Lig, ore 18:00)

• Sporting CP (in Sporting CP-Gil Vicente, Primeira Liga, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Fenerbahçe-Sivasspor, Super Lig, ore 18:00

• Midtjylland-Viborg, Superligaen, ore 19:00

• Sporting CP-Gil Vicente, Primeira Liga, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra

• Jong PSV-NAC Breda, Eerste Divisie, ore 20:00

• De Graafschap-Dordrecht, Eerste Divisie, ore 20:00

• Torino-Atalanta, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Cadice-Celta Vigo, Liga, ore 21:00)