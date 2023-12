Udinese-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Verona è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

L’altro scontro salvezza di giornata è quello del Bluenergy Stadium tra l’Udinese padrona di casa e il Verona, rispettivamente quintultima e penultima in classifica, separate da appena due lunghezze. I friulani domenica scorsa sono incappati nella prima sconfitta della gestione Cioffi, incassando il quarto k.o. stagionale – il quinto se consideriamo anche quello in Coppa Italia contro il Cagliari – contro la Roma all’Olimpico (3-1).

I bianconeri hanno retto fino a dieci minuti dalla fine, quando Dybala, su assist di Lukaku, è riuscito a portare di nuovo in vantaggio i capitolini, che poi in pieno recupero hanno segnato il terzo gol con El Shaarawy. Interrotta, dunque, la serie di risultati positivi dell’Udinese in campionato, che non perdeva da 7 giornate, collezionando per la maggior parte pareggi (sono 8 totali, nessuno ne ha fatti registrare più dei friulani). Cioffi, che un mese fa ha preso il posto di Sottil, nella sfida con gli scaligeri vivrà una sorta di momento amarcord, considerato che nell’estate 2022 rifiutò il rinnovo con l’Udinese per accettare l’offerta del Verona, venendo bollato come “traditore” da una frangia di tifosi bianconeri, inizialmente per nulla convinti del suo ritorno. Il tecnico originario di Firenze rimase solo pochi mesi sulla panchina gialloblù, venendo esonerato già ad ottobre. Esonero che continua a rischiare Marco Baroni: il suo Verona ha cercato di risollevarsi interrompendo la lunghissima striscia di sconfitte che durava da ottobre nel posticipo di lunedì scorso contro il Lecce, riacciuffato due volte (2-2). Basterà per salvare la panchina?

Udinese-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Non si svuota l’infermeria dell’Udinese, sempre molto affollata. Cioffi potrebbe confermare la stessa formazione che è scesa in campo domenica all’Olimpico, con la coppia d’attacco formata da Success e Thauvin. Masina in difesa con Perez e Kabasele, a centrocampo il tecnico vuole continuare a dare fiducia a Payero e Zemura.

Baroni invece anche a Udine riproporrà il più offensivo 4-2-3-1, con Folorunsho in mediana insieme a Duda. A sinistra Lazovic dovrebbe prendere il posto di Mboula. Si va verso la conferma di Tchatchoua in difesa. Solo panchina per Faraoni, rientrato dalla squalifica.

Come vedere Udinese-Verona in diretta tv e in streaming

La sfida tra Udinese e Verona, in programma domenica alle 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Udinese deve fare i conti con il peggior rendimento casalingo ed è l’unica squadra a non aver ancora vinto nel proprio stadio. E, più in generale, al Bluenergy Stadium di gol se ne vedono pochi, con i bianconeri che ne hanno realizzati soltanto 4 in sei partite. Il Verona dà l’impressione di essere l’avversario giusto per sbloccarsi ma anche gli scaligeri sono affamati di punti e Baroni rischia la panchina. Probabile che le due squadre pensino prima di tutto a non farsi del male: un altro pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Udinese-Verona

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Success, Thauvin.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Terracciano, Hien, Amione, Tchatchoua; Folorunsho, Duda; Ngonge, Suslov, Lazovic; Djuric.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1