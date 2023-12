Sassuolo-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Roma è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Non sono certamente una novità gli sfoghi di José Mourinho, soprattutto da quando siede sulla panchina della Roma. Ma giovedì scorso, dopo il deludente pareggio (1-1) con gli svizzeri del Servette in Europa League – che probabilmente costerà ai giallorossi il primo posto nel girone – il tecnico portoghese è apparso visibilmente arrabbiato ed ha puntato il dito contro alcuni giocatori che sarebbero scesi in campo “con superficialità”.

Il gol del solito Lukaku non è bastato per piegare gli elvetici e dare continuità alla vittoria di domenica scorsa con l’Udinese, nella quale si è rivisto all’opera un Dybala d’annata. Il 3-1 rifilato ai friulani, crollati nel finale di gara, ha permesso alla Roma di compiere un bel balzo in classifica: ora è quinta, a -3 dal Napoli quarto e sopra a Bologna, Atalanta e Fiorentina. Serve, tuttavia, ritrovare costanza in un campionato in cui anche le altre big stanno facendo un po’ di fatica. Vedremo se la sfuriata di Mourinho avrà sortito gli effetti sperati a Reggio Emilia contro il Sassuolo, uno stadio in cui i giallorossi hanno sempre pareggiato durante le loro ultime tre visite. Gli emiliani, più in generale, si sono rivelati spesso un osso duro per la Roma, che contro di loro ha avuto la meglio in una sola occasione negli ultimi sette confronti tra il Mapei Stadium e l’Olimpico. La difesa capitolina dovrà fare attenzione a capitan Berardi, decisivo nel pirotecnico 4-3 di Empoli una settimana fa. Tre punti che hanno permesso ad Alessio Dionisi di respirare dopo un digiuno di vittorie che perdurava da fine settembre, quando nel giro di pochi giorni i neroverdi si imposero su Inter e Juventus.

Sassuolo-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Dionisi ha tutta la rosa a disposizione, compresi i rientranti Matheus Henrique e Obiang, ad eccezione del lungodegente Alvarez, fuori ancora per un mese. L’ex milanista Castillejo dovrebbe posizionarsi dietro l’unica punta Pinamonti, con Berardi e Defrel ai suoi lati. Solo panchina per Laurienté, che potrebbe andare via a gennaio.

Molti dubbi per Mourinho, che medita di far rifiatare qualcuno che è sceso in campo giovedì a Ginevra. Mancini sarà chiamato agli straordinari, confermato anche Cristante. Davanti riecco la coppia Dybala-Lukaku, con Pellegrini pronto a subentrare a gara in corso.

Come vedere Sassuolo-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida tra Sassuolo e Roma, in programma domenica alle 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Ci aspettiamo una reazione della Roma dopo lo sfogo di Mourinho ma è ormai assodato che i giallorossi soffrono particolarmente in trasferta: soltanto una vittoria conquistata nelle ultime dieci gare giocate fuori casa. Il Sassuolo, che solitamente si esalta con le big, potrebbe ben figurare in una partita da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Roma

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Castillejo, Defrel; Pinamonti.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

Il Sassuolo riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1