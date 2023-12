Chelsea-Brighton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Chelsea-Brighton è una partita valida per la quattordicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

Quando sembrava che Mauricio Pochettino da quest’anno allenatore del Chelsea, avesse trovato una volta per tutte la fatidica quadra, è arrivato il preoccupante passo indietro di Newcastle a far ripiombare gli aficionados dei Blues nello sconforto.

Dopo aver inflitto la prima sconfitta in campionato al Tottenham e fermato il Manchester City nel pirotecnico 4-4 di Stamford Bridge, una settimana fa i londinesi sono stati strapazzati dai Magpies a St. James’ Park (4-1), crollando nella ripresa dopo un discreto primo tempo e restando anche in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di capitan James. Un passo falso che rallenta la rimonta degli uomini di Pochettino verso la zona Europa, attualmente distante otto lunghezze. I troppi alti e bassi infatti impediscono al Chelsea di rientrare nel gruppetto delle prime sei: per ora bisogna accontentarsi di un anonimo decimo posto, che stona con le faraoniche campagne acquisti della proprietà nelle ultime due sessioni di mercato, in cui non si è badato certo a spese.

De Zerbi ha interrotto il digiuno di vittorie

L’allenatore argentino da ottobre in poi ha ritrovato i gol – solo in un’occasione i Blues sono rimasti a secco – ma i problemi adesso ce li ha principalmente nella propria metà campo.

Nelle ultime quattro giornate di Premier League il Chelsea ha incassato la bellezza di 11 gol ed è lecita la preoccupazione dei tifosi in vista del match con la squadra che vanta il terzo miglior attacco del torneo, il Brighton di Roberto De Zerbi. I Seagulls hanno appena interrotto il digiuno di successi in campionato, aggiudicandosi in maniera rocambolesca la sfida del City Ground con il Nottingham Forest (2-3), riagganciandosi così al treno Europa. De Zerbi, tuttavia, ha perso Ansu Fati, il gioiellino arrivato in estate in prestito dal Barcellona, che molto probabilmente dovrà restare fuori a lungo. Contro il Chelsea non ci saranno neppure i due squalificati Dunk e Dahoud e l’infortunato Lamptey.

Come vedere Chelsea-Brighton in diretta tv e in streaming

Chelsea-Brighton è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Chelsea finora ha faticato soprattutto a Stamford Bridge: davanti al proprio pubblico ha un rendimento insufficiente, da squadra che lotta per non retrocedere (1 vittoria, tre pareggi ed altrettante sconfitte). Il Brighton non sta brillando in quanto a continuità ma di questo dato non si può non tenerne conto. Si tratta in ogni caso di due squadre imprevedibili, che potrebbero dar vita ad un confronto molto equilibrato. Il nostro consiglio è di puntare sui gol: entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Chelsea-Brighton

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Thiago Silva, Disasi, Colwill; Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Jackson.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Hinshelwood, Igor, Milner; Gilmour, Gross; Adingra, Joao Pedro, Mitoma; Ferguson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2