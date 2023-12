Liverpool-Fulham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Liverpool-Fulham è una partita valida per la quattordicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

Il gol realizzato dal solito Haaland allo scoccare della mezz’ora non lasciava presagire nulla di buono, per il Liverpool, nel big match andato in scena una settimana fa con il Manchester City. Ed invece i Reds, pur non riuscendo ad impedire agli uomini di Pep Guardiola di dominare il gioco, hanno tenuto botta e a 10 minuti dalla fine hanno pareggiato con Alexander-Arnold (1-1) portando via dall’Etihad Stadium un punto prezioso.

La squadra di Jurgen Klopp quest’anno si è ormai specializzata nelle rimonte, dimostrando una certa resilienza nei momenti complicati del match. Si è allungata inoltre la serie positiva: da ottobre in poi il Liverpool è imbattuto sia in campionato che in League Cup e non perde dalla movimentata sfida con il Tottenham, passata alla storia per la clamorosa svista del Var che ha annullato un gol validissimo al colombiano Luis Diaz. I Reds restano dunque in piena corsa per il primo posto: ora in vetta c’è l’Arsenal, che nello scorso weekend ha scavalcato in un colpo il City e lo stesso Liverpool, ma Salah e compagni hanno solo due punti in meno rispetto ai Gunners.

Liverpool implacabile ad Anfield

In questo fine settimana si torna a giocare ad Anfield Road, dove il Liverpool finora è stato impeccabile, ottenendo sei vittorie su sei (miglior record insieme all’Aston Villa).

Toccherà al Fulham stavolta provare ad espugnare il fortino rosso. I Cottagers sono tornati a vincere dopo quattro giornate: lunedì scorso in pieno recupero c’ha pensato il brasiliano Willian, ex Chelsea, a far esultare Craven Cottage per una vittoria (3-2) che mancava da quasi due mesi. Non sono mancate tuttavia le polemiche nel match con il Wolverhampton, con il tecnico dei Wolves, Gary O’Neil, furioso a fine partita a causa delle controverse decisioni dell’arbitro e del Var.

Come vedere Liverpool-Fulham in diretta tv e in streaming

Liverpool-Fulham, in programma domenica alle 15:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Lo scorso maggio il Liverpool è tornato a vincere contro il Fulham dopo che negli ultimi tre precedenti non c’era mai riuscito. I Reds in casa quest’anno sono una sentenza ed è improbabile che commettano passi falsi contro un avversario che rispetto alla passata stagione ha smarrito non poche certezze. Ci aspettiamo almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Liverpool-Fulham

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Mac Allister, Jones; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Bassey, Ream, Robinson; Palhinha, Reed; Iwobi, Pereira, Willian; Jimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1