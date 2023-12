Real Madrid-Granada, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Real Madrid-Granada è una partita valida per la quindicesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Raggiunto il Girona il testa alla classifica – adesso il Real Madrid è avanti per via di una migliore differenza reti – l’obiettivo della squadra di Ancelotti è quello di rimanere in testa al campionato spagnolo. Non è un testa-coda contro il Granada ma poco ci manca, visto che la formazione ospite è penultima in classifica con solamente sette punti conquistati fino al momento. Sono 35, invece, quelli che il Madrid ha messo per il momento in cassaforte.

Tenendo conto solamente dei numeri allora non possiamo non dire che i Blancos siano ampiamente favoriti. E nemmeno le fatiche di Coppa contro il Napoli possono in qualche modo cambiare questo pronostico che sembra scontato. E nemmeno le assenze che Ancelotti ha in questo momento scalfiscono una convinzione che poi è quella di tutti: il Real si prenderà sicuramente i tre punti e continuerà ad essere in testa al campionato. Anche perché oltre il Girona c’è pure l’Atletico (quattro punti in meno ma anche una partita in meno) che spera di riprendere i cugini.

I numeri del Granada, soprattutto quelli offensivi, non sono così impietosi: diciannove gol fatti. Il problema viene fuori quando si leggono quelli presi. Trentatré. Non la peggiore difesa del campionato ma la penultima, così come il posto in classifica. A dimostrazione del fatto che gli obiettivi si raggiungono principalmente se non prendi gol piuttosto che farli.

Come vedere Real Madrid-Granada in diretta tv e streaming

Real Madrid-Granada, valida per la quindicesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

In una gara da almeno tre reti complessive, il Real Madrid si prenderà i tre punti e continuerà a volare, piazzando quella che sarebbe tra tutte le competizioni la quinta affermazione di fila. Match che dovrebbe anche regalare una rete per squadra e che inoltre ha grosse possibilità di sbloccarsi nei primi 45 minuti.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Granada

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Nacho, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham; Rodrygo, Joselu.

GRANADA (4-2-3-1): Ferreira; R Sanchez, Torrente, Miquel, Neva; Villar, Gumbau, Melendo; Uzuni, Boye, Zaragoza.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1