Brescia-Sampdoria, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Brescia-Sampdoria è valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Brescia e Sampdoria sono divise da un solo punto in classifica e, oggettivamente, soprattutto dagli ospiti ci si aspettava qualcosa in più in questo avvio di stagione. La truppa di Pirlo naviga a metà graduatoria e solamente nell’ultimo periodo è riuscita a dare una sterzata al campionato con tre vittorie di fila. Ecco, la forza dei doriani è stata quella di non cedere alla tentazione di esonerare il tecnico nel momento più difficile.

Cosa che invece non è riuscita a Cellino, che ha dato il benservito a Gastaldello affidandosi a Maran. Il Brescia è poco sopra la zona playout e arriva a questo match dopo due pareggi di fila. Un buon cammino, soprattutto il punto strappato sul campo del SudTirol ha fatto capire che la squadra sta iniziando a capire i dettami tattici del nuovo allenatore. Basterà per riuscire a vincere contro quella che sembra essere al momento la squadra più in forma del campionato? Pensiamo sia difficile.

La sfida del Rigamonti è una di quelle che possono finire in tutti i modi. Sì, sembra proprio essere un match da tripla con una squadra, quella di casa, che avrebbe sicuramente il maggiore bisogno dei tre punti. Ma vincere adesso contro questa Samp – che ha pure Borini fuori – appare un’impresa ardua.

Come vedere Brescia-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Brescia-Sampdoria è in programma domenica 3 dicembre alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Brescia-Sampdoria

Match da tripla che però potrebbe come spesso succede in questi casi finire in pareggio. In ogni caso la sfida del Rigamonti potrebbe sicuramente regalare almeno una rete per squadra. E poi come vi abbiamo appena spiegato visto che la posta in palio è davvero altissima le due formazioni si potrebbe “accontentare” di un punto.

Le probabili formazioni

BRESCIA (3-4-2-1): Lezzerini; Papetti, Mangraviti, Cistana; Dickmann, Bisoli, Van de Looi, Huard; Galazzi, Bjarnason; Borrelli.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Gonzalez, Ghilardi, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Verre; Se. Esposito, De Luca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1