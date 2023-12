Lecco-Bari e SudTirol-Como, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Lecco-Bari e SudTirol-Como sono valide per la quindicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Nonostante sia in piena zona playout, a differenza del Bari che vede da vicino i playoff, in questo momento sta meglio il Lecco di Bonazzoli piuttosto che la squadra di Marino. In settimana i lombardi hanno pareggiato in trasferta sul campo del Como nel recupero, e in generale nelle ultime cinque partite hanno perso solamente una volta contro la Cremonese fuori casa.

Insomma, da quando si è seduto il nuovo allenatore in panchina, le cose sono sensibilmente migliorare. Non è successo questo ai pugliesi che la scorsa settimana ci hanno rimesso le penne in maniera clamorosa contro il Venezia in casa perdendo tre a zero. Un cammino interno da parte della squadra che lo scorso anno ha sfiorato la Serie A che è da rabbrividire: una sola vittoria contro l’Ascoli e poi una serie infinita di pareggi e sconfitte.

Anche SudTirol e Como vivono dei momenti diversi. La squadra di Bissoli non è quella granitica dello scorso anno, quella di Fabregas (che da due match ha preso il posto di Longo) è in piena zona playoff. Anche in questo caso non c’è una formazione favorita, quella che dà la sensazione di poter vincere la partita. Ma oggettivamente gli ospiti partono un poco avanti, più che altro per quella che è la classifica.

Come vedere Lecco-Bari e SudTirol-Como in diretta tv e in streaming

Lecco-Bari e SudTirol-Como sono in programma domenica 3 dicembre alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Lecco-Bari

Rischia di rovinare quasi l’intera stagione il Bari, chiamato ad una vittoria importante sul campo del Lecco. Le qualità gli ospiti ce le hanno e siccome hanno realmente bisogno di un’affermazione, pensiamo possano riuscire nell’intento.

Le probabili formazioni

LECCO (4-3-3): Saracco; Lemmens, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Degli Innocenti, Crociata; Lepore, Novakovich, Buso.

BARI (4-4-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Acampora, Benali, Koutsoupias, Sibilli; Diaw, Nasti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2