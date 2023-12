I pronostici di sabato 2 dicembre: dopo le coppe europee tornano in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1.

La quattordicesima giornata di Serie A prosegue sabato con altre tre partite: Lazio e Milan hanno due impegni sulla carta abbordabili contro Cagliari e Frosinone. La squadra di Sarri dovrebbe tornare a centrare i tre punti per rilanciarsi in classifica, quella di Pioli anche a causa dell’emergenza difesa rischia qualcosa in più contro un’avversaria che sa trovare il gol con una certa regolarità.

A proposito di gol, dovrebbero arrivare a grappoli in Bayern Monaco-Union Berlino, Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim e Lipsia-Heidenheim di Bundesliga.

Pronostici altre partite

Tra le partite da almeno un gol per squadra occhio invece a Stoccarda-Werder Brema e al big match di Premier League tra Newcastle e Manchester United.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Girona vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Girona-Valencia, Liga, ore 14:00

Vincenti

• Lens (in Lens-Lione, Ligue 1, ore 17:00)

• Lipsia (in Lipsia-Heidenheim, Bundesliga, ore 15:30)

• Arsenal (in Arsenal-Wolverhampton, Premier League, ore 16:00)

• Lazio (in Lazio-Cagliari, Serie A, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bayern Monaco-Union Berlino, Bundesliga, ore 15:30

• Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim, Bundesliga, ore 15:30

• Lipsia-Heidenheim, Bundesliga, ore 15:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Stoccarda-Werder Brema, Bundesliga, ore 18:30

• Milan-Frosinone, Serie A, ore 20:45

• Newcastle-Manchester United, Premier League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Genoa-Empoli, Serie A, ore 15:00)