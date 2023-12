Milan-Frosinone, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Frosinone è una partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Qualche campanello d’allarme c’era stato già nel match con la Fiorentina, ma la vittoria del Milan aveva fatto passare in secondo piano una prestazione fin troppo passiva e complessivamente insufficiente da parte degli uomini di Stefano Pioli, “graziati” più volte da una Viola come al solito poco concreta sotto porta.

L’eroe della serata, una settimana fa, più che Theo Hernandez – autore del rigore decisivo – è stato il portiere Maignan, che in pieno recupero ha parato (con la faccia) un tiro ravvicinato di Mandragora, salvando il risultato (1-0). Il Borussia Dortmund invece non ha perdonato i rossoneri: in Champions League, martedì scorso, è arrivata una sconfitta pesantissima (1-3) con la qualificazione agli ottavi di finale che adesso è appesa a un filo. Il Milan, infatti, non sarà padrone del proprio destino nell’ultima giornata con il Newcastle ma dovrà vincere in Inghilterra e sperare che il Borussia (già qualificato) fermi il Psg. Fatto ste che da inizio ottobre Hernandez e compagni hanno ottenuto solamente due successi in otto partite tra campionato e coppa: serve un cambio di marcia per reinserirsi nella lotta scudetto, per il momento circoscritta a Inter e Juve. In questo fine settimana il Milan sarà di nuovo di scena a San Siro contro il sorprendente Frosinone di Eusebio Di Francesco. I ciociari in casa si confermano impeccabili e nell’ultimo turno si sono aggiudicati lo scontro diretto con il Genoa (2-1) grazie al gol realizzato da Monterisi in pieno recupero.

Milan-Frosinone: le ultime notizie sulle formazioni

Pioli è costantemente in emergenza. In attacco restano in infermeria Leao e Okafor mentre Giroud è squalificato. Il tecnico potrebbe passare al 4-2-3-1, con Chukwueze, Loftus-Cheek e Pulisic dietro all’unica punta Jovic, ancora a secco da quando è a Milano. Problemi anche in difesa, dove dovrebbe debuttare Simic, arruolato dalla Primavera.

Difesa rimaneggiata anche per il Frosinone, con Di Francesco che deve fare a meno di Lirola e Marchizza ed ha gli uomini contati. In mediana Bourabia insidia Mazzitelli.

Come vedere Milan-Frosinone in diretta tv e in streaming

Milan-Frosinone è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Milan e Frosinone anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Nessuno si aspettava una partenza del genere da parte del Frosinone anche se in trasferta i ciociari cambiano volto e non riescono ad incidere come quando giocano davanti al loro pubblico. Dei 18 punti conquistati finora – miglior avvio di sempre in Serie A per il club giallazzurro – soltanto due sono stati raccolti fuori casa. La vittoria del Milan, ancora incerottato, non è scontata ma si può dare fiducia ai rossoneri in un match da almeno tre gol complessivi. La squadra di Di Francesco potrebbe infatti mettere in difficoltà la difesa rossonera, che continua a perdere pezzi.

Le probabili formazioni di Milan-Frosinone

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Simic, Hernandez; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Jovic.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cheddira.

Il Frosinone riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1