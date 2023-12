Napoli-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Inter è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Quello di Walter Mazzarri è un vero e proprio battesimo “di ferro”, se vogliamo, visto che in pochi giorni il suo Napoli affronterà Inter e Juventus, al momento le due candidate principali per lo scudetto, dopo aver debuttato con l’Atalanta in campionato e con il Real Madrid in Champions League. Un esordio finora positivo, in ogni caso, per il tecnico toscano che aveva già allenato gli azzurri nella precedente decade, dal 2009 al 2013.

Gli azzurri sabato scorso hanno espugnato 2-1 il Gewiss Stadium, portando a casa il quarto successo consecutivo in trasferta dopo quelli con Lecce, Verona e Salernitana e rosicchiando due punti a nerazzurri e bianconeri, che nello scontro diretto dello Stadium si sono divise la posta in palio. Ma, aspetto ancora più importante, è piaciuto l’atteggiamento del Napoli. Mazzarri sembra aver ridato a Di Lorenzo e compagni quelle certezze che avevano smarrito nell’ultimo periodo della gestione Garcia, con l’allenatore francese che nel tentativo di dare una nuova identità alla squadra aveva un po’ smarrito la bussola. Note positive ci sono state anche nella serata di Madrid (4-2), con i partenopei che hanno tenuto testa al Real di Ancelotti fino alla papera di Meret nel finale di gara. L’Inter sarà un altro esame probante, in un “Maradona” in cui il Napoli non vince addirittura da settembre. La squadra di Simone Inzaghi, dopo il pareggio con la Juve (1-1), ha dato un’altra dimostrazione di forza in Champions League, rimontando tre gol al Benfica (tripletta dell’ex Joao Mario) dopo un primo tempo giocato con un undici infarcito di riserve.

Napoli-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Mazzarri i problemi ce li ha principalmente in difesa, dove sono assenti i due terzini sinistri Mario Rui e Olivera. Sulla corsia mancina verrà adattato ancora una volta Juan Jesus – ex Inter come lo stesso tecnico – mentre Ostigard insidia Natan dopo la prova non eccezionale contro il Real Madrid. Un tempo nella capitale spagnola è bastato ad Osimhen per rodarsi dopo l’infortunio: il nigeriano partirà dal 1′ tra Politano e Kvaratskhelia.

Inzaghi dovrebbe giocare con i titolarissimi: la maggior parte di loro ha difatti riposato a Lisbona. Impossibile il recupero di Bastoni: dietro giocheranno Darmian, de Vrij e Acerbi.

Come vedere Napoli-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida tra Napoli e Inter, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Per il Napoli è una ghiottissima occasione di riavvicinarsi al primo posto, adesso distante 8 punti: ora o mai più, verrebbe da dire. L’Inter però sembra avere qualcosa in più rispetto agli azzurri, che peraltro al “Maradona” quest’anno non hanno entusiasmato. C’è stato grande equilibrio negli ultimi precedenti ed è per questo che immaginiamo un’altra gara molto tirata, una partita a scacchi per intenderci, in cui entrambe dovrebbero andare a segno. I nerazzurri dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Napoli-Inter: chi vince? Napoli

Pareggio

Inter View Results

POSSIBILE RISULTATO: 1-1