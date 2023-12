West Ham-Crystal Palace è una partita valida per la quattordicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

Prima del piatto forte di giornata, lo scontro tra i campioni in carica del Manchester City ed il “nuovo” Tottenham di Ange Postecoglou, è in programma un’interessante stracittadina londinese tra West Ham e Crystal Palace. Sono cinque, al momento, i punti che separano le due squadre, con gli Hammers che provano a reinserirsi nella corsa all’Europa e le Eagles che tentano di allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione.

Obiettivi diversi, è vero, ma la voglia di vincere non manca a nessuna delle due, soprattutto quando si tratta di un derby (meno sentito rispetto ad altri, in questo caso). Ringalluzzito dalle due vittorie di fila con Nottingham Forest e Burnley, il West Ham vuole approfittare di questo calendario non di certo impossibile per recuperare terreno nei confronti delle dirette concorrenti dopo il periodo difficile vissuto tra ottobre e novembre. Sabato scorso ci ha pensato un gol del veterano Soucek a regalare i tre punti ai londinesi, capaci di rimontare i Clarets a Turf Moor nel giro di cinque minuti: servito dall’ex Ajax Kudus, il ceco in pieno recupero ha fatto impazzire di gioia i tifosi accorsi da Londra.

Momento difficile per le Eagles

Umore diametralmente opposti invece in casa Palace: gli uomini di Roy Hodgson vengono dalla sconfitta di Luton, la quarta nelle ultime cinque giornate di Premier League.

Da ottobre i poi le Eagles hanno avuto la meglio solo sul neopromosso Burnley ma a causa della penalizzazione di 10 punti inflitta all’Everton la classifica non preoccupa più di tanto il club di Croydon, che ha un rassicurante vantaggio di 10 punti sulla terzultima. Hodgson al London Stadium dovrà sicuramente fare a meno di Doucouré, mentre resta incerta la presenza di Tomkins ed Eze, entrambi non al meglio. Nel West Ham è in dubbio Bowen, un altro titolare che rischia di mancare l’appuntamento insieme ad Antonio.

Come vedere West Ham-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

West Ham-Crystal Palace, in programma domenica alle 15:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Negli ultimi cinque confronti tra queste due squadre si sono visti sempre moltissimi gol: lo scorso aprile, ad esempio, finì 4-3 per il Crystal Palace. Il trend potrebbe continuare, visto che le Eagles in quattro delle ultime cinque partite non hanno mai incassato meno di due reti. Il West Ham è favorito per i tre punti.

Le probabili formazioni di West Ham-Crystal Palace

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson Palmieri; Ward-Prowse, Alvarez; Kudus, Soucek, Paqueta; Bowen.

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Johnstone; Ward, Andersen, Guéhi, Mitchell; Hughes, Lerma; Ayew, Olise, Schlupp; Edouard.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1