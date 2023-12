Superenalotto e Lotto, è ufficiale: salta tutto, niente estrazioni

Superenalotto e Lotto, ecco perché due delle estrazioni in calendario sono saltate: scopri quali sono le date da cerchiare in rosso.

I giocatori più incalliti certamente se lo aspettavano. Sapevano già, di sicuro, che ogni anno, puntualmente, accade sempre la stessa cosa. Attendevano dunque solo l’annuncio ufficiale, ma erano già consapevoli, almeno presumiamo, del fatto che per un po’ sarebbero rimasti “a bocca asciutta”. Ma per un tempo assai risicato, per fortuna.

Già, perché anche se sono solo in pochi a farci caso, il calendario impone non di rado ai giochi d’azzardo un’inversione di rotta. Spesso e volentieri si rendono necessarie, infatti, alcune modifiche all’agenda delle estrazioni, che non possono in alcun modo coincidere con le date che sul calendario sono segnate in rosso. Vale per i giorni di Natale e di Pasqua, per la festa della Repubblica e per tutte le altre feste comandate che si osservano nel Bel Paese.

Lo stesso discorso vale, naturalmente, in occasione della ricorrenza che si celebra ogni anno l’8 dicembre. Parliamo della Festa dell’Immacolata, che sancisce ufficialmente l’inizio delle festività natalizie e che è molto sentita in tutta Italia. Le famiglie si dedicheranno all’addobbo delle case e allo shopping festaiolo, mentre i giocatori, loro no. Loro non potranno fare altro che pazientare e attivare il conto alla rovescia in vista dell’appuntamento successivo.

Superenalotto e Lotto, saltano due estrazioni: le date da cerchiare in rosso sul calendario

In occasione delle festività dicembrine, infatti, il calendario delle estrazioni del Superenalotto e del Lotto ha inevitabilmente subito qualche modifica. Il concorso speciale in programma per venerdì 8 dicembre, tanto per cominciare, non ci sarà.

La nota ufficiale che tutti attendevano ha comunicato che il concorso in questione è stato posticipato di 24 ore e che si provvederà a recuperarlo, dunque, nella serata di sabato 9 dicembre, come fa sapere l’agenzia di stampa Agimeg. Per effetto di questa decisione, anche l’estrazione del Lotto che si sarebbe dovuta svolgere nella serata del 9 dicembre è stata posticipata. In tal caso, la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di lunedì 11 dicembre. Stesso discorso per quelle relative a Simbolotto, 10eLotto e Superenalotto.

Per il resto, non ci saranno ulteriori variazioni, almeno per il momento: tutto riprenderà come da consuetudine, una volta archiviata la magica festa dell’Immacolata. Se così dovesse essere, sarà nostra premura comunicarvelo e invitarvi ad aggiornare la vostra agenda delle giocate, onde evitare che non vi perdiate neanche uno degli appuntamenti ai quali sperate possa un giorno presentarsi anche la dea bendata.