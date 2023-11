Scommesse, Gela il bookmaker con appena 2 euro: 14 partite a quota mille

Scommesse, ha gelato il bookmaker con appena 2 euro. Ha centrato 14 partite e ha tirato fuori dal cilindro una quota mille. Ecco com’è successo

Gelato e Gela. E non il cono. Ma il bookmaker, che si è visto davanti una vincita di 2mila euro con solamente due euro investiti. Un colpo clamoroso. Perché beccare una quota mille con 14 partite in programma non è da tutti. Qualità e fortuna. Solo questa è la via per portare a casa un incasso del genere.

Qualità perché nella schedina c’è anche un Under 2,5 di una partita tedesca, quella dell’Hoffenheim, che era quotata oltre due volte la posta; fortuna perché nella stessa giocata c’era anche il 2 del Sassuolo sul campo dell’Empoli trovato in pieno recupero e dopo una partita ricca di emozioni che si è chiusa sul 3-4. Insomma, serve anche questo per vincere schedine del genere. E con soli due euro il colpo è stato di 2.222 euro. Il due nel destino. Così come il segno venuto fuori dal match in terra toscana.

Scommesse, ecco le altre partite

Il colpo, avete capito, è stato piazzato a Gela, in provincia di Caltanissetta. E c’era anche il gol di Juventus-Inter centrato in appena cinque minuti, il tempo passato dalla rete che ha spaccato il match di Vlahovic al pareggio di Lautaro Martinez che poi ha fissato il finale.

Nella schedina c’erano delle partite anche della Liga spagnola e della Premier League, e nel primo caso c’era anche la vittoria, tutt’altro che scontata, della Real Sociedad sul Siviglia che ha chiuso in nove uomini dopo aver dimezzato lo svantaggio. Tutto è filato per il vergo giusto. “Il nostro cliente non riusciva a credere di aver vinto ed era felicissimo – ha dichiarato ad Agimeg il titolare Giovanni Floridia della ricevitoria Better di “Fumal’ora”, di Via Cortemaggiore 4 –. E’ venuto questa mattina per riscuotere la vincita ed ha commentato il bel risultato, centrato anche grazie al 2 del Sassuolo arrivato a soli 2 minuti dalla fine dell’incontro”.