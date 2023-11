Marsiglia-Ajax, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Marsiglia-Ajax è una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

È l’Europa League la competizione che per ora sta regalando le soddisfazioni più importanti al Marsiglia di Gennaro Gattuso, ormai a un passo dalla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Lo storico club transalpino è primo in classifica nel girone sulla carta più complicato: ha 8 punti, uno in più del Brighton di De Zerbi e quattro rispetto all’Aek Atene. In caso di vittoria contro l’Ajax sarebbe certo di chiudere tra le prime due ma anche se dovesse pareggiare, a meno che i greci nell’altro match non prevalgano sui Seagulls. Il Marsiglia potrebbe pure chiudere i giochi per il primo posto, fondamentale per evitare gli spareggi con le retrocesse dalla Champions League. Ma per riuscirci con un turno d’anticipo, oltre ad avere la meglio sui Lancieri, bisogna sperare nella contemporanea sconfitta del Brighton. In ogni caso l’obiettivo è molto vicino ed il merito è principalmente della doppia vittoria (3-1 e 0-2) contro l’Aek Atene nelle ultime due giornate.

L’Ajax è in ripresa

In campionato, invece, il rendimento dei Phoceens continua ad essere deludente: i tre punti mancano ormai da circa due mesi e sabato scorso il tecnico calabrese si è dovuto accontentare di un pareggio nella trasferta di Strasburgo (1-1).

È stato sicuramente maggiore l’impatto di John van’t Schip su uno degli Ajax più anonimi della storia recente: il nuovo tecnico ha portato una ventata d’entusiasmo in un ambiente depresso, con la squadra che giaceva addirittura in fondo alla classifica dell’Eredivisie. I risultati si sono visti subito: con van’t Schip in panchina i Lancieri in campionato non hanno mai perso, facendo registrare tre vittorie in quattro partite. L’unica sconfitta è arrivata in Europa League con il Brighton. Per continuare a sperare di arrivare tra le prime due l’Ajax è costretto a battere il Marsiglia, altrimenti non gli resterà che lottare per il terzo posto e la retrocessione in Conference League.

Come vedere Marsiglia-Ajax in diretta tv e in streaming

La sfida tra Marsiglia e Ajax è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’Orange Velodrome di Marsiglia, in Francia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Marsiglia-Ajax anche su DAZN. La piattaforma ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La gara d’andata terminò con un pirotecnico 3-3 ma, più in generale, le emozioni non sono mai mancate nei precedenti tra queste due squadre: negli ultimi sei incontri di reti se ne sono contate, complessivamente, ben 21. Quello del Velodrome ha tutta l’aria di essere un altro match divertente ed equilibrato nonostante il divario in classifica. Il Marsiglia rimane leggermente favorito in una partita in cui anche l’Ajax dovrebbe andare a segno.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Ajax

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Renan Lodi; Veretout, Kondogbia; Ndiaye, Harit, Sarr; Aubameyang.

AJAX (4-2-3-1): Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Taylor; Berghuis, Hlynsson, Bergwijn; Akpom.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2