Gatta e Vinci, tenta il “TuttoxTutto” e si porta a casa una grossa vincita

Gratta e Vinci, tenta il “TuttoxTutto” e riesce a portarsi a casa una delle somme più alte. Ecco come ci è riuscito. Senza moltiplicatore

Un Gratta e Vinci fortunato il Tutto per Tutto. Uno che sta iniziando a regalare molto spesso delle vincite importanti. Tant’è che i giocatori iniziano a comprarlo con una certa regolarità. Ovviamente non siamo ai livelli de Il Miliardario, quello è il più amato e si conferma, però qualcosa si muove.

E se continuano ad arrivare delle notizie del genere non è detto che non ci possa essere il sorpasso. Magari ci vorrà ancora del tempo – gli italiani, come sappiamo, sono legati molto alle tradizioni – ma prima o poi anche le cose nuove arriveranno a superare quelle vecchie. Di sicuro il fortunato giocatore di Terni, così come raccontato da Agimeg.it, non ha dubbi e non ne avrà più su quale tagliando comprare per il resto della sua vita. Se il Tutto per Tutto ti ha dato una vincita del genere è normale non riuscire più a cambiare. E oltre che normale onestamente ci pare anche giusto.

Gratta e Vinci, ecco quanto ha vinto

Il biglietto vincente, che costa solamente cinque euro, permette di vincere anche con il moltiplicatore, come sappiamo. Cosa che non è servita in questo caso visto che il 24, il numero centrato, era sotto la colonna del X1, quindi niente soldi in più. Il tagliando è stato venduto dal Ristocaffe di Francesca Evangelisti di via Walter Lessini da un cliente che ogni tanto tenta la fortuna con il Gratta e Vinci, “Non è la prima volta che il locale sale alla ribalta grazie a delle vincite così elevate. Qualche anno fa – si legge su Agimeg.it – nella rivendita era stato vinto un ‘Turista X Sempre’, due premi da 10.000 euro ciascuno e, infine, lo scorso giugno era stata registrata una vincita da 50.000 euro. Insomma, sembra che la Dea Bendata faccia tappa spesso in questo esercizio commerciale.

Ma quanto ha vinto, stavolta, il fortunato giocatore? Una delle cifre più alte che questo biglietto regala: 10mila euro. Con il 24. Il nuovo numero fortunato di Terni. Un solo numero, una vincita enorme con il proprietario che, come si legge dalle sue parole, conosce l’identità del giocatore. Un Natale sereno, con qualche regalo in più e magari qualche sfizio da togliere.