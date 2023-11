Nordsjaelland-Fenerbahce, Conference League: tv, formazioni, pronostici

Nordsjaelland-Fenerbahce è un match valido per la quinta giornata dei gironi di Conference League: tv, streaming e pronostici

La gara d’andata finì con una vittoria del Fenerbahce. Che adesso è quasi costretto a vincere anche in Danimarca per prendersi il primo posto e per non rischiare di andare fuori da questa Conference League. Sì, la classifica di questo raggruppamento è davvero corta e le ultime due giornate possono regalare davvero delle sorprese.

I danesi infatti guidano il girone forti dei loro 9 punti conquistati in quattro partite con un’unica sconfitta in terra turca. Segue appunto il Fenerbahce con 7, poi il Ludorogorets ne ha 6 e gioca contro il Trnava, ultimo con un solo punto. Quindi si può tranquillamente affermare che questa sia una partita decisiva che però in nessun caso chiuderà i conti. Si dovranno per forza aspettare gli ultimi novanta minuti per cercare di capire chi può andare avanti o meno. Di certo abbiamo una certezza, o quasi: il Fenerbahce difficilmente perderà questo match.

Anche perché la formazione ospite ha in rosa gente brava e abituata a giocare questo tipo di partite da quasi dentro o fuori e sappiamo benissimo che in un tipo di match del genere la differenza la fa anche chi sa gestire la pressione. Occhio quindi a quello che potrebbe essere un colpo esterno. Sicuro non arriverà una vittoria dei padroni di casa.

Come vedere Nordsjaelland-Fenerbahce in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Nordsjaelland-Fenerbahce, in programma giovedì alle 21:00 è valida per il quinto turno dei gironi di Conference League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

La gara almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare. E abbiamo la sensazione come spiegato prima, anche per via degli uomini che scenderanno in campo, che il Fenerbahce non perderà. Quindi pareggio, o al massimo vittoria esterna.

Le probabili formazioni di Nordsjaelland-Fenerbahce

NORDSJAELLAND (4-3-3): Eriksson; Villadsen, Hansen, Negalo, Frese; Diomande, Tverskov, Svensson; Nygren, Ingvartsen; Osman;

FENERBAHCE (4-2-3-1): Livakovic; Muldur, Akaydin, OOsterwoold, Kadioglu; Crespo, Yusek; Kahveci, Szymanski, Tadic; Dzeko.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2