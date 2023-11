Dal SuperEnalotto al Gratta e Vinci: il clochard ci ha preso gusto

Dal Superenalotto al Gratta e Vinci, il clochard al centro di una mezza telenovela ci ha preso gusto. Ecco quello che è successo

Ci è voluto un poco di tempo ma alla fine ci è riuscito. “Cassano” il clochard di Pesaro che grazie ad una giocata al Superenalotto ha vinto 37mila euro, ha incassato quella vincita che gli ha permesso di dormire una notte in hotel e non più in strada, e di pensare a qualcosa da fare per la sua vita. Cosa che gli mancavano da troppo tempo.

L’uomo di origini pugliesi – da qui il soprannome come spiegato da Repubblica – ha incassato quei soldi che in un primo momento aveva avuto difficoltà ad incassare per via della mancanza del codice fiscale. Una storia che anche noi vi avevamo raccontato e che adesso, fortunatamente, è finita bene. Ma è un momento fortunato per l’uomo, visto che come ha raccontato al quotidiano ha vinto anche grazie al Gratta e Vinci. Il momento è caldo e quindi è giusto cercare in qualche modo – ma con parsimonia, che è la cosa più importante – di rimettere a posto la propria vita. Sicuramente sfortunata.

Dal Superenalotto al Gratta e Vinci, ecco la storia

“Ho giocato piccole somme in altre tabaccherie e città, e sono stato fortunato” ha detto l’uomo al Corriere Adriatico, visto che è riuscito a portare a casa altri 200euro. E che sono tanti soldi per chi ad un certo punto e per buona parte della vita non ha avuto niente. Adesso vuole prendere una casa a Senigallia, comprarsi una bici, prendere anche la patente. Ma pure cercare di trovare un lavoro, perché l’obiettivo è quello di non tornare per strada.

Rimarrà lì, dove ha vissuto negli ultimi anni perché è la “città dove sono stato accolto da tanti amici che mi hanno aiutato anche economicamente“. La vincita, ha chiuso, “non è una somma che ti cambia la vita ma per me, che non avevo nulla, sono tantissimi soldi, mi sento ricco. Ho tante cose da fare, anche andare a trovare mamma”. In questo caso la Dea Bendata ha deciso di essere clemente.