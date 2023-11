I pronostici di lunedì 27 novembre: Serie A, Premier League e Liga

I pronostici di lunedì 27 novembre: prima delle coppe europee si giocano i posticipi in Serie A, Premier League e Liga.

In attesa del ritorno delle coppe europee con la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, Europa League e Conference League, è ancora tempo di campionati con i posticipi del lunedì che riguardano Serie A, Premier League e Liga.

Nel campionato italiano ci sono in programma due sfide sulla carta abbastanza equilibrate: Baroni affronta il suo passato per salvare la panchina in Verona-Lecce. I giallorossi nel complesso hanno fatto meglio in questa prima parte di stagione e hanno una classifica al momento tranquilla, ma una nuova sconfitta potrebbe complicare la situazione contro una squadra invischiata nella lotta per non retrocedere.

Pronostici altre partite

Il Bologna non è più una sorpresa: la squadra allenata da Thiago Motta gioca molto bene ma non sarà semplice senza l’infortunato Orsolini superare una formazione solida come il Torino di Juric. Nella Liga spagnola lo spettacolare Girona attende l’Athletic Bilbao per continuare a sognare: partita sulla carta scoppiettante in cui i gol non dovrebbero mancare, così come in Jong Ajax-Helmond ed Emmen-Jong PSV dell’Eerste Divisie olandese.

In Premier League il Fulham parte leggermente favorito sul Wolverhampton, in una sfida in cui c’è da aspettarsi almeno due gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Fulham vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Fulham-Wolverhampton, Premier League, ore 21:00

Vincenti

• Lecce o pareggio (in Verona-Lecce, Serie A, ore 18:30)

• Bologna o pareggio (in Bologna-Torino, Serie A, ore 20:45)

• Fulham (in Fulham-Wolverhampton, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Jong Ajax-Helmond, Eerste Divisie, ore 20:00

• Emmen-Jong PSV, Eerste Divisie, ore 20:00

• Girona-Athletic Bilbao, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

Il “clamoroso”

Pareggio (in Verona-Lecce, Serie A, ore 18:30)