Girona-Athletic Bilbao è una partita valida per la quattordicesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nella Liga il Girona di Michel non ne vuole proprio sapere di svegliarsi da quello che è un vero e proprio sogno. I catalani stanno infatti dimostrando di non meritare l’etichetta di “fuoco di paglia” affibbiatogli ad inizio stagione, continuando sorprendentemente a macinare punti su punti. Dopo la sconfitta – l’unica finora – contro il Real Madrid, i biancorossi hanno inanellato cinque vittorie di fila, mantenendo la vetta della classifica.

Ieri è avvenuto il sorpasso dei Blancos, vittoriosi 3-0 a Cadice, ma battendo l’Athletic Bilbao nel posticipo della quattordicesima giornata il Girona potrebbe nuovamente controsorpassare gli uomini di Carlo Ancelotti ma soprattutto distanziare Atletico Madrid e Barcellona, fermi a quota 31 punti, tre in meno rispetto alla squadra di Michel. Che non si vuole porre limiti, dopo aver praticamente raggiunto quello che era l’obiettivo stagionale, la permanenza in massima categoria. La sfida coi baschi, tuttavia, ci dirà con ogni probabilità se il Girona può realmente ambire ad un traguardo ambizioso – che sarebbe di portata storica – come la qualificazione ad una competizione europea. La squadra di Ernesto Valverde ha cambiato passo rispetto alla scorsa stagione ed ha raccolto sette punti nelle ultime tre giornate di Liga, grazie alle due vittorie consecutive con Villarreal e Celta Vigo.

Una mini-striscia positiva che per ora vale il sesto posto, alle spalle della Real Sociedad: i cugini di San Sebastian hanno un punto in più e sono dunque a portata di sorpasso. L’Athletic Bilbao ha dimostrato di poter contare su una buona dose di carattere nell’ultima sfida con i galiziani di Rafa Benitez, battuti 4-3 grazie ad un rigore di Berenguer all’ottavo minuto doi recupero dopo che il Celta ne aveva fallito uno a metà secondo tempo.

Come vedere Girona-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

Girona-Athletic Bilbao, valida per la quattordicesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Girona in casa ha sempre vinto – ad eccezione della sfida con il Real Madrid – ma l’Athletic è davvero un brutto cliente: la loro corsa potrebbe anche fermarsi. Trattandosi di due squadre che la via del gol la trovano molto spesso, immaginiamo un match prolifico in cui entrambe troveranno la via del gol.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Girona-Athletic Bilbao

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; A. Martinez, E. Garcia, Blind, Gutierrez; A. Garcia, Herrera, I. Martin; Gutierrez; Tsygankov, Dovbyk, Savio.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Vesga, de Galarreta; I. Williams, Sancet, N. Williams; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2