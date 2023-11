Formazioni ufficiali Bologna-Torino: pronostico marcatori, tiratori e ammoniti della sfida in programma al Dall’Ara. Ecco le ultime dritte.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Bologna-Torino. Il confronto del Dall’Ara offre diversi spunti. I felsinei, infatti, in grado di rendersi protagonisti di un inizio di stagione importante grazie ad una proposta di gioco spesso molto convincente, vogliono trovare quella definitiva consacrazione con la quale dare l’assalto ai piani nobili della classifica.

Di contro il Torino, che sta faticando più del previsto a trovare quegli automatismi che sembrava collaudati nelle scorse annate, ha bisogno di punti e di rinomate certezze. Si affrontano due squadre diverse per caratteristiche e per l’approccio alla partita. Di seguito le scelte dei due allenatori in merito ai ventidue titolari:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Aebischer; Saelemaekers, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Motta.

TORINO (3-4-1-2): Gemello; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.

Bologna-Torino, il pronostico marcatori

Sarà molto presumibilmente il Bologna a fare la partita. I felsinei proveranno a tenere in mano il pallino del gioco tessendo una trama di azioni pericolose con una fitta rete di passaggi grazie alla quale provare a stanare la retroguardia di Juric. La sensazione è che la qualità del reparto offensivo di Thiago Motta possa rappresentare un fattore. Autore di una prima parte di stagione che ne ha sancito la definitiva consacrazione, Zirkzee sembra essere uno dei candidati più autorevoli a mettere a segno almeno un gol. L’ex Parma vive un periodo di forma molto esaltante e oltre a giocate molto pulite da un punto di vista tecnico, sta trovando sempre più confidenza anche con il gol. La sensazione è che il punto di riferimento offensivo del Bologna possa centrare il bersaglio grosso anche questa sera.

Probabili ammoniti e tiratori di Bologna-Torino

Come preventivabile, la maggior parte della produzione offensiva del Bologna sarà affidata agli inserimenti dei trequartisti e degli esterni offensivi felsinei. A tal proposito, Ferguson e Saelemaekers non dovrebbero faticare più di tanto a scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversaria. Dal canto suo il Torino non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale, anzi. Laddove dovessero riuscire a tenere botta a centrocampo, la ricerca della verticalità potrebbe portare i granata a creare dei grattacapi alla difesa di Motta, spesso non impeccabile. Il Toro non è una squadra che produce molto; tuttavia calciatori come Vlasic e Ilic hanno tutte le carte in regola per provare a scaldare i guanti di Skorupski.

Si prospetta una partita maschia soprattutto nella seconda frazione di gioco. Con il passare dei minuti e con il risultato ancora in bilico, infatti, non è escluso che il match si incattivisca. A tal proposito, le opzioni più calde sul fronte ammoniti sembrano essere Calafiori, schierato come braccetto di sinistra in un ruolo non proprio a lui congeniale, e Tameze, che invece dovrà fare la spola sulla corsia destra.