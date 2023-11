Bologna-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Torino è una partita valida per la tredicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Ghiotta occasione per il Bologna di Thiago Motta, che in caso di vittoria scavalcherebbe sia Fiorentina che Atalanta – entrambe sconfitte nell’ultimo fine settimana – e raggiungerebbe la Roma al quinto posto, a quota 21 punti. Nel posticipo con il Torino i felsinei proveranno a riscattare la sconfitta di Firenze (2-1), che prima della sosta per le nazionali aveva messo fine alla lunghissima striscia di imbattibilità che durava dalla prima giornata di campionato.

Contro i viola gli emiliani non hanno demeritato ma, come spesso gli capita fuori casa, non sono stati capaci di concretizzare le occasioni create. In trasferta il Bologna fa molta più fatica a segnare: finora ha realizzato a malapena cinque gol in sei partite. La prestazione di Firenze è in ogni caso piaciuta al tecnico italo-brasiliano, uno dei principali artefici di questo inizio brillante da parte dei rossoblù, che quest’anno vogliono dimostrare di poter ambire a qualcosa in più di una semplice salvezza. Non è lontanissimo dalla zona Europa neppure il Torino di Ivan Juric, che rispetto al Bologna ha solo due punti in meno. I granata vengono da tre risultati positivi: nelle ultime tre giornate, approfittando di un calendario tutt’altro che impossibile, hanno battuto Lecce (0-1) e Sassuolo (2-1) e pareggiato in casa del Monza di Palladino (1-1). Una striscia “sporcata” dall’eliminazione dalla Coppa Italia per mezzo del Frosinone, corsaro all’Olimpico nei tempi supplementari.

Bologna-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Bologna si è fermato Orsolini per un problema muscolare: sulla trequarti, a destra, ci sarà Ndoye accanto a Ferguson e Saelemaekers. L’altro dubbio di Motta riguarda l’out sinistro di difesa, dove Lykogiannis insidia Kristiansen. Out anche Soumaoro e Karlsson.

Juric deve fare a meno di Schuurs, Ricci e Linetty, in difesa verrà nuovamente adattato l’ex Verona Tameze, in vantaggio su Zima e Djidji. Occasione per Gineitis a centrocampo, formato anche da Vlasic e Ilic. Sulle fasce agiranno Bellanova e Lazaro.

Come vedere Bologna-Torino in diretta tv e in streaming

Bologna-Torino è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Bologna e Torino anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Bologna sta costruendo le sue fortune davanti al proprio pubblico e sembrano esserci tutti i presupposti per un risultato positivo degli emiliani, che in casa vantano il quinto rendimento del torneo. Con un po’ di coraggio si può dare fiducia alla squadra di Thiago Motta, anche se il Torino è apparso in ripresa nelle ultime giornate e riuscirà a tenere testa ai rossoblù grazie alla sua organizzazione difensiva. Entrambe potrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Bologna-Torino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Gineitis, Vlasic, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1