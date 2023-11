Gratta e vinci, l’apparenza inganna: la formula magica funziona

Gratta e vinci, la sua storia conferma che tutti, o quasi, meritano una seconda occasione: non avrebbe mai potuto immaginarlo.

Certi Gratta e vinci, per qualche motivo, sembrano emanare così tante “vibrazioni positive” che la tentazione di comprarli è sempre grandissima. Peccato solo che l’istinto non sia infallibile e che, fatta eccezione per qualche sporadico fortunello, l’apparenza nella maggior parte dei casi inganna.

Non ha ingannato Michael Koontz di Winslow, però, la cui storia sta tenendo banco in queste ore perché ha davvero dell’incredibile. Tutto è accaduto in Arkansas, per effetto di una “formula magica” che, in men che non si dica, ha ribaltato completamente le sorti di questo aspirante Gastone. Lo scorso 26 ottobre, l’uomo in questione si era recato nel suo negozio di fiducia e aveva acquistato un Gratta e vinci, del valore di 20 dollari, appartenente alla serie “$ 1.000.000 Riches”. Avrebbe potuto vincere un milione di dollari, ma sotto quella patina argentata non c’era niente. Neppure la somma che aveva investito nell’acquisto del tagliando.

Se n’era tornato a casa, deluso e con la coda fra le gambe, nonché ignaro del fatto che poco dopo il suo telefono sarebbe squillato e che quella telefonata gli avrebbe letteralmente stravolto la vita.

Gratta e vinci, tutti meritano una seconda occasione

Dopo aver comprato quel grattino apparentemente “vuoto”, Michael aveva deciso di tentare il tutto per tutto e di inserire i dati del suo biglietto sul sito di Play It Again. Un gioco extra, così possiamo definirlo, che fa sì che chi ha comprato un tagliando della Arkansas Scolarship Lottery possa avere una seconda possibilità.

A cadenza regolare, i funzionari sorteggiano uno dei biglietti non vincenti registrati nel sistema e assegnano, a loro volta, un gran bel premio. E indovinate un po’? Quello stesso pomeriggio, Koontz è stato contattato dal quartier generale della Lotteria e informato del fatto che quella volta era toccato a lui. Che il tagliando estratto era proprio di cui aveva pocanzi inserito i dati sul sito di Play It Again.

“Non mi sono emozionato troppo perché pensavo fosse una truffa“, ha poi raccontato l’uomo, che per accertarsi della veridicità di quella telefonata ha chiamato la sede della Lotteria per chiedere conferma. Era tutto vero: quel grattino non vincente gli aveva permesso di vincere, udite udite, la bellezza di mezzo milione di dollari. Perché lui, evidentemente, questo deve aver pensato la dea bendata, meritava più di tutti una seconda occasione.