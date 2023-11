Villarreal-Osasuna, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Villarreal-Osasuna è una partita della quattordicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 14:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Operazione sorpasso per il Villarreal al rientro dopo la sosta. Il sottomarino giallo vuole tornare alla vittoria in casa che manca da diverso tempo e che permetterebbe di superare in classifica appunto l’Osasuna. Diciamo che l’obiettivo è alla portata.

Ci si aspettava di più sicuramente dai padroni di casa in questo avvio di stagione: un ruolino tutt’altro che entusiasmante per una squadra che punta decisamente ad un posto europeo alla fine dell’anno. Ma di questo passo il target deve essere decisamente la salvezza, anche se con qualche risultato positivo piazzato di fila potrebbe ribaltarsi tutta la situazione. Sulla carta non c’è partita, o almeno non ce ne dovrebbe essere. Anche perché nell’ultimo periodo l’Osasuna non è che stia vivendo quello che è il suo momento migliore. Risultati un poco così e la sensazione inoltre che si sia fatto molto più di quelle che sono le possibilità della squadra. In poche parole, senza girarci più di tanto attorno alla questione, crediamo fermamente che il Villarreal possa riuscire – anzi debba riuscire – a vincere questo match.

Dove vedere Villarreal-Osasuna in diretta tv e streaming

Villarreal-Osasuna è una gara valida per la quattordicesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Per dare un senso diverso alla propria stagione il Villarreal come spiegato prima è costretto a vincere questo match. Sfida da almeno tre reti complessive. E sulla vittoria finale non dovrebbero esserci davvero dubbi. Nessun dubbio. Tre punti al sottomarino giallo.

Le probabili formazioni di Villarreal-Osasuna

VILLARREAL (4-3-3): Jorgensen; Foyth, Albiol, Cuenca, Pedraza; Parejo, Capoue, Baena; Akhomach, G Moreno, Morales.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Areso, Catena, D Garcia, Mojica; Torro, Moncayola; Pena, Oroz, Avila; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1