Cagliari-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Monza è una partita valida per la tredicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Dopo quattro risultati utili consecutivi, tra cui il successo in Coppa Italia contro l’Udinese, il Cagliari si è dovuto arrendere alla Juventus (2-1) nell’ultima giornata prima della sosta.

Ma anche all’Allianz Stadium, contro una delle squadre più solide della Serie A, gli uomini di Claudio Ranieri hanno dimostrato di essere cresciuti tanto rispetto ai primi due mesi di campionato, in cui erano arrivate praticamente solo sconfitte, quasi come se facessero fatica ad assorbire il salto di categoria. Il torneo dei sardi è “iniziato” dalla sfida con la Salernitana dello scorso 22 ottobre: un pareggio (2-2) al quale hanno fatto seguito le due vittorie casalinghe con Frosinone – battuto al termine di una rimonta clamorosa – e Genoa. L’esperto tecnico romano, che un anno fa ha riportato i rossoblù in massima serie dopo un rocambolesco playoff con il Bari, ha avuto risposte importanti anche nel match di Torino, dove i suoi uomini hanno retto per 60 minuti, prima di capitolare su due palle inattive. Il Cagliari, insomma, ha tutto per mettere in difficoltà pure il Monza ed andare a caccia del terzo successo casalingo consecutivo. I brianzoli non perdono da tre partite e, trascinati dal solito Colpani – il centrocampista è stato premiato con la convocazione in nazionale – hanno evitato la sconfitta anche con il Torino (1-1): da settembre la squadra di Palladino si è arresa solamente ad Atalanta e Roma.

Cagliari-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Ranieri senza Nandez e Di Pardo, che ne avranno ancora per un po’. Makoumbou è rientrato dagli impegni con il suo Congo e sta già lavorando insieme al gruppo. Davanti il tecnico rossoblù confermerà Viola dietro la coppia Petagna-Luvumbo. Pavoletti inizia in panchina.

Qualche problema in difesa per Palladino, viste le assenze di Pablo Marì e Izzo. Toccherà a Caldirola, Carboni e D’Ambrosio proteggere la porta di Di Gregorio. Sulla trequarti riecco Mota, che andrà a fare compagnia a Colpani e Colombo.

Come vedere Cagliari-Monza in diretta tv e in streaming

Cagliari-Monza è in programma domenica alle 12:30 all’Unipol Domus di Cagliari e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Cagliari e Monza anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Primo scontro in Serie A tra le due squadre, il cui ultimo precedente risale al 2001 in Serie B. Entrambe erano arrivate alla sosta in fiducia, motivo per cui ci aspettiamo un match equilibrato, con i sardi che potrebbero sfruttare il fattore campo ed evitare quantomeno la sconfitta. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Cagliari-Monza

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Prati, Makoumbou, Jankto; Viola; Petagna, Luvumbo.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, A. Carboni, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota, Colpani; Colombo.

Cagliari-Monza: chi vince? Cagliari

Pareggio

Monza View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1