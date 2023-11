Sampdoria-Spezia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Sampdoria-Spezia è valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

L’ultimo pareggio contro la Ternana prima della sosta è costato caro ad Alvini, allenatore dello Spezia. Esonero e squadra affidata all’ex Pisa D’Angelo che debutta contro una Sampdoria che sembra essere riuscita a rimettere le cose a posto con due vittorie di fila. Il derby ligure è la prova del nove per gli uomini di Andrea Pirlo, che hanno bisogno di altri tre punti per riuscire ancora a risalire la classifica.

Nonostante l’avvio di stagione non sia stato dei migliori, e con Pirlo che più volte è stato in discussione, la Samp ha avuto la forza di non esonerare l’ex Juventus, che forse è riuscito a trovare la quadratura del cerchio. Molte risposte arriveranno ovviamente dopo il match di questa sera nel quale, i blucerchiati, partono decisamente favoriti. Andando a vedere poi quello che è stato il computo delle ultime cinque uscite – compresa quella di Coppa Italia contro la Salernitana – la Sampdoria ha vinto tre volte e lo ha fatto anche con formazioni importanti. Probabilmente è stata l’affermazione contro il Palermo ha far capire realmente il valore di questa squadra, costruita per fare sicuramente un campionato di vertice e che adesso si ritrova a dover risalire per forza di cose la classifica.

Un match quello del Ferraris che appare comunque indirizzato verso i padroni di casa. Sì, è vero, D’Angelo è un buonissimo allenatore ha una rosa importante e ha anche avuto un poco di tempo per preparare questa partita. Però la Samp dovrebbe riuscire a vincere questo match.

Come vedere Sampdoria-Spezia in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Spezia è in programma venerdì 24 novembre alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Sampdoria-Spezia

Gara da vittoria dei padroni di casa, poche discussioni. Magari in un match anche bloccato sotto il profilo tattico. Ma alla fine i tre punti se li dovrebbe prendere la squadra di Pirlo.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepese, Vieira; Esposito, De Luca, Borini.

SPEZIA (4-3-2-1): Dragowski; Amian, Nikolaou, Muhi, Moutinho; Cassata, S. Esposito, Kouda; Antonucci, Verde; Moro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0