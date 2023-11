Alaves-Granada, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Alaves-Granada è una partita della quattordicesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Dopo la sosta (adesso se ne riparla a marzo) ritornano i campionati e in Spagna Alaves-Granada di venerdì sera apre il quattordicesimo turno. Una sfida importante che mette in palio dei punti pesantissimi per la salvezza. Visto che entrambe non hanno questa situazione di classifica così serena.

Soprattutto gli ospiti, a dire il vero: il Granada è penultimo in classifica con soli sette punti conquistati fino al momento che però almeno per ora non mette a rischio la permanenza nel massimo campionato spagnolo. Sì, la graduatoria è così corta che una vittoria potrebbe permettere di uscire fuori dalle sabbie mobili. Anche se l’Alaves in questo momento – e non solo guardando i numeri – sembra essere superiore. Due vittorie nelle ultime cinque per i padroni di casa, che prima dello stop hanno perso contro il Barcellona (2-1 in trasferta) dimostrando comunque di vivere un buon momento. Adesso però sembra essere arrivato proprio il tempo di fare punti. E contro un Granada in crisi profonda l’occasione è ghiotta, e anche molto.

Gli ospiti non vincono in stagione dall’estate, dal 26 agosto il giorno preciso, contro il Maiorca alla terza giornata di campionato. Il cambio di rotta servirebbe come l’aria, ma non sembra possa essere questa la partita giusta. In casa Alaves sanno che i tre punti potrebbero dare un senso diverso a questa stagione che potrebbe diventare non del tutto tranquilla ma quasi.

Dove vedere Alaves-Granada in diretta tv e streaming

Alaves-Granada è una gara valida per la quattordicesima giornata della Liga ed è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Non dovrebbe essere una partita ricca di emozioni questa, almeno sulla carta le due squadre non hanno questa qualità che permette di sognare chissà che cosa. Ma l’Alaves può vincere, centrando un’affermazione di vitale importanza e mettendo a serio rischio la salvezza del Granada.

Le probabili formazioni di Alaves-Granada

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Gorosabel, Maras, Marin, Duarte, J Lopez; Guridi, Blanco, Guevara, Rioja; Omorodion.

GRANADA (4-4-2): Ferreira; Manafa, Miquel, Diaz, Neva; Villar, Gumbau; Melendo, Puertas; Uzuni, Boye.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0