Al Nassr-Al Akhdoud, Saudi Pro League: tv, formazioni, pronostici

Al Nassr-Al Akhdoud è una partita della quattordicesima giornata della Saudi Pro League e si gioca venerdì alle ore 19:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

C’è ancora chi lo critica per aver deciso di andare a giocare in Arabia Saudita oppure perché ormai, secondo quelli che sanno solamente parlare, è un giocatore. Ronaldo però risponde sul campo, come ha sempre fatto. Mettiamo le cose in chiaro: può piacere o non piacere, ma chi segna sempre, anche con la Nazionale, e ha un fisico come il suo non più ad una giovanissima età, dovrebbe avere rispetto da parte di tutti. Ma così non è.

Ora, dopo questa breve riflessione, andiamo a vedere quello che potrebbe succedere nel quattordicesimo turno della Saudi Pro League che, in questo match, non dovrebbe regalare chissà quali stravolgimenti rispetto a quelli che sono i pronostici. L’Al Nassr è seconda in classifica dopo un avvio di stagione di certo non brillante ma che è stato messo alle spalle subito, in maniera immediata, dopo le prime due giornate con altrettante sconfitte. Da quel momento in poi solamente vittorie e un solo pareggio. Tanto basta per essere lì alle spalle dell’Al Hila che guida il campionato con 4 punti di vantaggio.

Dieci punti in tredici partite invece per gli ospiti che hanno subito 20 gol e che sono, tranne le prime cinque che fanno un campionato a parte, la migliore difesa del campionato. Sì, avete letto bene. Ma la squadra ospite non riesce a segnare (peggiore attacco in questo caso) e quindi fa enorme fatica. Una fatica che dovrebbe essere rimarcata anche in questo match.

Come vedere Al Nassr-Al Akhdoud in diretta tv e in streaming

La gara Al Al Nassr-Al Akhdoud, in programma venerdì alle 19:00, sarà trasmessa in chiaro da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), l’emittente italiana che ha acquisito in esclusiva i diritti su alcuni match del campionato saudita. Sarà possibile assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming gratuita proposta sul sito dello stesso canale tematico.

Il pronostico

Sfida da almeno tre reti complessive che l’Al Nassr dovrebbe riuscire a sbloccare nel primo tempo. Gara che Ronaldo e compagni porteranno a casa senza particolari problemi e che dovrebbe regalare alla fine almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Al Akhdoud

AL NASSR (4-2-3-1): Al-Aqidi; Al Ghanam, Al-Amri, Al-Fatil, Telles; Fofana, Brozovic; Talisca, Otavio, Mane; Ronaldo.

AL AKHDOUD (5-3-2): Vitor; Al Zabdani, Al-Rubaie, Kvirkvelia, Burca, Ricardo; Collado, Pedroza, Tanase, Godwin; Tawamba.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0