Coppa Davis, è ancora Sinner contro Djokovic

Un nuovo confronto da giganti potrebbe profilarsi dopo la finale delle App Finals di Torino: Djokovic e Sinner così si affrontano di nuovo.

Sono passate poco meno di 72 ore dalla finale di Torino, che ha sancito la vittoria di Djokovic a discapito di un Sinner che non è riuscito a coronare con il successo una settimana che definire entusiasmante sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo.

Il confronto generazione tra il serba e l’italiano, però, potrebbe ripetersi a stretto giro di posta. Almeno stando alle quote rilanciate dai bookmakers concernenti il possibile percorso delle varie compagini impegnate nelle fasi finali di Coppa Davis. Come riportato da agipronews, infatti, i bookmakers vedono la Serbia e l’Italia tra le principali candidate alla vittoria finale. Più nello specifico, Sisal e Scommessemania brancano l’eventuale successo degli Azzurri a circa 4 volte la posta. Un eventuale exploit dell’Italia sancirebbe la vittoria della seconda “insalatiera” della storia da parte degli Azzurri. Tuttavia, Sinner e compagni se la dovranno vedere con avversari di tutto il rispetto.

Coppa Davis, bookmakers scatenati: possibile confronto Djokovic-winner

Stando ai betting analyst, infatti, il team più accreditato alla vittoria della Coppa Davis è infatti la Serbia di Djokovic, il cui trionfo si gioca a 2.75. Quota sostanzialmente bassa, che testimonia il largo consenso di cui gode tra gli scommettitori la compagine serba, sorretta da un Djokovic in versione smagliante.

Stando così le cose, non è affatto da trascurare l’ipotesi che Serbia e Italia possano incrociarsi in semifinale. A quel punto, Djokovic e Sinner, almeno in linea teorica, potrebbero nuovamente vedersi faccia a faccia, per il remake di quanto successo a Torino. La comparazione con le quote delle altre formazioni in lista, infatti, non lascia spazio a dubbi. L’Australia, infatti, ‘insegue’ a quota 5, precedendo la Gran Bretagna, che si gioca a 6 volte la posta. Più staccati, infine, il Canada (8.50) e Olanda (10). Poche chances, almeno secondo gli scommettitori, per Repubblica Ceca e Finlandia, rispettivamente a quota 20 e 30.