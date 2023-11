X Factor, dopo la bufera per Morgan è già finita

X Factor, dopo la bufera della scorsa settimana (attenzione spoiler) per Morgan è finita. Ecco quello che ci dicono le quote aggiornate

Dentro X Factor è cambiato tutto. In una sola notte. Perché quello che è successo giovedì scorso è da raccontare. Certo, se aspettate mercoledì per vedere la replica allora evitate di leggere questo articolo. Ci sono degli spoiler che se siete riusciti ad evitare, comunque, avete tutta la nostra stima.

Partiamo, quindi, da quello che è successo: una serata assai calda con un Morgan sopra le righe che prima ha litigato con Dargen e poi se n’è uscito con due battute – una su Annalisa, e una su Fedez – che hanno fatto alzare il polverone. Inoltre, il cantautore, ha perso un altro concorrente rimanendo solo con gli Astromare, quelli che praticamente lui nemmeno voleva e che sono stati ripescati. Insomma, è cambiato davvero tutto almeno per quanto riguarda i giudici. Per il resto le quote sono rimaste invariate o quasi.

X Factor, ecco gli aggiornamenti dopo una settimana bollente

E partiamo appunto dai concorrenti in gara, con la favorita che si conferma Angelica Bove della squadra di Ambra Angiolini e con alle sue spalle Maria Tomba di Fedez. C’è da dire, comunque, che se all’inizio nessuno pensava che Dargen potesse portare tutti i suoi concorrenti fino a questo punto si deve per forza di cose ricredere. In tre sono partiti, in tre sono rimasti, anche se si fa sempre più difficile per il giovane Settembre. In risalita, un poco, anche Sara Sorrenti che da 15 volte la posta passa a 12 volte la posta. Una da seguire.

Tornando invece adesso al centro del nostro discorso, quello relativo ai giudici, se Morgan fino alla scorsa settimana lottava con Ambra e con Fedez ed era davanti a Dargen, dopo i fatti di giovedì scorso è arrivata una comunicazione ufficiale proprio qualche ora fa da parte di Sky che ha deciso di cacciare Morgan dal programma. Non ci sarà quindi nelle prossime settimane. E chissà magari ci potrebbe essere un sostituto. Un “traghettatore” rimanendo in tema calcistico. Qualcuno sui social sogna Elio. Ma ovviamente non si conosce ancora nulla per il momento.