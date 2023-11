Probabili formazioni Juventus-Inter: Allegri prepara la sorpresa

Probabili formazioni Juventus-Inter, domenica sera c’è il big match tra la seconda e la prima forza del campionato. Le possibili scelte di Allegri e Inzaghi

Domenica c’è il derby d’Italia, un Juventus-Inter come non si vedeva da molto tempo. La seconda forza della classifica, distante due punti, che sogna il sorpasso su quella che è la squadra favorita e che guida la classifica. Allegri contro Inzaghi. Sistemi tattici identici anche se con prerogative diverse.

Si spera possa venire fuori una partita bella, degna di questo nome, con emozioni da una parte e dall’altra. Di certo i due tecnici devono fare i conti con molti problemi di formazione. Allegri non potrà contare su Danilo quasi sicuramente, non recupererà Alex Sandro e in difesa dovrebbe affidarsi ancora a Rugani insieme a Bremer e Gatti. Inoltre c’è da capire la questione Locatelli, rientrato dalla Nazionale con un problema al costato che lo tiene in dubbio. Insomma, non il meglio. Lo stesso si può dire per Inzaghi, comunque: Bastoni sarà sicuro assente dopo l’infortunio al polpaccio, Pavard ne avrà per un poco di tempo ancora, mentre Calhanoglu è a casa per via non solo di un’influenza ma anche perché gli è nato il figlio. Auguri da parte nostra al turco.

Probabili formazioni Juventus-Inter, le scelte

Andiamo a vedere quindi le possibili scelte dei due tecnici. E secondo quanto raccontato negli ultimi giorni da TuttoSport soprattutto, Massimiliano Allegri avrebbe pronta la sorpresa. Dal primo minuto infatti potrebbe giocare il turco Yildiz, fresco di primo gol con la maglia della Turchia nell’amichevole contro la Germania, uno che il tecnico livornese vede con un certo occhio. E visto che Chiesa – anche dopo la doppia prova con la Nazionale di Spalletti – non si può proprio lasciare fuori, allora si prospetta anche un attacco leggero. Vedremo.

Inzaghi ha i soliti dubbi in mezzo al campo, con Frattesi che si candida per una maglia da titolare – insidia Mkhitaryan – e che ha le certezze in attacco che portano il nome di Lautaro e Thuram. Per il resto dietro non ci possono essere ballottaggi e nemmeno sulle corsie, dove Dumfries e Dimarco saranno in campo dal primo minuto.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Chiesa.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.