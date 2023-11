Gratta e vinci, ha buttato un biglietto vincente: l’app per non sbagliare

Gratta e Vinci, ecco un altro caso uscito fuori pochi giorni fa che dimostra che c’è un solo modo per rimanere tranquilli. Ecco quale

Ne succedono spesso di questi fatti. L’ultimo ve lo abbiamo raccontato solamente alcuni giorni fa. Un Gratta e Vinci che avrebbe regalato un poco di soldini che invece è stato messo nella cassetta delle lettere. Una situazione presa di petto dal professionista che lo ha trovato e che ha deciso di fare beneficienza.

Non succede sempre così, ovviamente. Anzi, è assai più lineare un’altra cosa: il fatto che chi trova un Gratta e Vinci tra l’immondizia, vincente magari, va ad incassare quella vincita che nessun altro ha visto e che nessuno ha reclamato. Vi abbiamo raccontato più volte che questa cosa può capitare: la stanchezza, la mancata concentrazione in quel momento, o magari solamente una svista e vi potreste trovare anche voi senza un euro quando, probabilmente, avreste trovato quel biglietto vincente che è una rarità. Sì, perché parliamoci chiaro, è sempre difficile riuscire a vincere con un Gratta e Vinci. In ogni caso c’è un metodo, gratuito, che non vi crea nessun problema, che vi potrebbe permettere di sapere subito se andare a incassare oppure buttare il biglietto che non è sicuramente vincente. E andiamo a vedere quale.

Gratta e Vinci, basta un’applicazione

Il metodo più sicuro, oltre a farselo controllare da chi li vende attraverso l’apposito terminale, è quello di scaricare appunto l’applicazione del Gratta e Vinci e scansionare in un solo secondo il codice a barre che c’è alla fine dello stesso gioco. Una foto e il gioco è fatto. In questo caso saprete con certezza se il vostro biglietto è quello vincente oppure è quello da buttare tranquillamente.

L’applicazione – così come vi abbiamo spiegato in più di un’occasione – è disponibile sia per i dispositivi Ios che per quelli Android. Insomma, non avete davvero nessuna scusa per non scaricarla. E siamo certi che se lo farete un giorno ci ringrazierete del consiglio. Capita a tutti di poter sbagliare o di non vedere una vincita soprattutto adesso con tutti i bonus e le varie possibilità che ci sono per vincere dentro un solo biglietto.