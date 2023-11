Serie A in streaming sui siti di betting: conto alla rovescia

Serie A in streaming sui siti di betting: inizia il conto alla rovescia per quella che potrebbe essere una svolta storica

Ci sono molti siti di scommesse che permettono dopo la registrazione e dopo la validazione dei documenti di vedere in streaming le partite di alcuni campionati e anche le coppe nazionali. Una cosa che presto si potrebbe vedere anche con il massimo campionato italiano.

La decisione dell’assemblea della Lega di Serie A l’ha svelata l’Ansa, che spiega come i presidenti abbiano “assegnato i diritti audiovisivi internazionali della Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana in otto Paesi europei, ovverosia Portogallo, Rep. Ceca, Slovacchia, Ungheria, Albania, Kosovo, Israele e Paesi Bassi”. Una vendita che proseguirà anche nelle prossime settimane e che riguarderà altri territori. Insomma, una svolta davvero importante che aumenterà senza dubbio i ricavi da questo importante e decisivo settore. “Si tratta delle prime assegnazioni post-modifica alla cosiddetta Legge Melandri dello scorso anno, a conferma di quanto questo cambiamento fosse necessario per poter migliorare i risultati della Serie A nella vendita dei diritti all’estero, dove maggiore è il margine di recupero rispetto a Regno Unito e Spagna”, ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. In ogni caso qui, nello specifico, non si parla ancora dei siti di scommesse.

Serie A in streaming, tra due settimane si decide

Nella prossima assemblea di Lega in programma tra due settimane, dovrebbe arrivare il via libera definitivo alla questione citata prima. Ovviamente in Italia le partite non si potranno vedere. “Siamo molto soddisfatti perché abbiamo ottenuto in questi territori un incremento rilevante di valore, ovvero superiore al 38% rispetto ai valori medi annui dello scorso triennio”, ha commentato invece l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo sottolineando la vendita dei diritti televisivi nei Paesi citati prima.

Infine, quello che interessa a noi, la questione dei siti delle scommesse: “Tra gli altri temi all’ordine del giorno, è stata rinviata per una formalità l’approvazione delle offerte sui pacchetti delle licenze dati e betting-streaming: un tema strategico per la Lega Serie A, che punta su questi pacchetti per aumentare i ricavi, e che sarà riproposto e deliberato nella prossima assemblea”. Sì, sembra tutto deciso anche in questo caso. Un nuovo modo per cercare di aumentare gli introiti del massimo campionato italiano e per riuscire a stare al passo delle potenze europee.