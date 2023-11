L’arma segreta della Juventus: “Allegri gode di un lusso”

Domenica si scontreranno Juventus e Inter, le squadre attualmente candidate alla vittoria dello Scudetto, ma i bianconeri partono da un lusso che non appartiene ai nerazzurri

Daniele Adani, ex calciatore e oggi noto commentatore tecnico, è intervenuto dal Social Football Summit ai microfoni di TvPlay per parlare di Serie A, di Europei e della fine della BoboTv.

Sull’argomento caldo, ovvero sull’addio alla BoboTv, Adani ha espresso evidente amarezza: “Abbiamo cambiato un po’ le carte in gioco. E arrivare a fare tre o quattro volte alla settimana, cioè l’equivalente di un concerto, vuol dire essere stati compresi nel modo di fare le cose. Interrompere la BoboTv così è stato ingiusto, sbagliato“.

Ciò che è successo, secondo Adani ha rivelato una situazione grave: “Molto più grave nei comportamenti rispetto alla questione professionale che, poi, riconduce all’amicizia”, ha precisato l’ex difensore.

Passando al calcio giocato e non commentato, Adani ha voluto elogiare Federico Chiesa: “Credo sia un giocatore fondamentale. I campioni come lui aggiungono e, a volte, risolvono. Sembra fondamentale per la Nazionale e deve esserlo la Juventus. Credo che sia giusto da parte dei bianconeri fare uno sforzo per metterlo al centro del progetto. Ma anche lui, da parte sua, deve impegnarsi di più”.

“Penso che un calciatore che potrebbe aumentare ancor di più il suo rendimento, ma che sta già facendo bene, può essere Frattesi“, ha continuato Adani. “Qualche mese fa giocava al Sassuolo: diventare titolare con l’Italia e sgomitare nell’Inter è qualcosa di importante. Secondo me anche Reinier può fare davvero benissimo, come possibile sorpresa”.

Adani avvisa la Juventus: “Non giocare le coppe è un lusso da non sprecare“

Riguardo alla qualificazione agli Europei, Adani si è detto molto soddisfatto dal lavoro di Spalletti con la Nazionale: “Un pareggio molto sofferto però alla fine credo che ce l’abbiamo fatta e possiamo concentrarci per preparare questo percorso europeo, fra poco ci sarà il sorteggio“.

“Speriamo di passare il primo turno all’Europeo per una Nazionale che, negli ultimi anni, ha fatto fatica a qualificarsi nelle varie competizioni”, ha continuato l’intervistato.

Infine, l’ex difensore è tornato sul derby d’Italia, spiegando quale secondo lui è la squadra più attrezzata a vincere lo Scudetto: “Io credo che l’Inter debba confermarsi soprattutto dopo gli ultimi due campionati. La Juventus non è forte come l’Inter, ma può colmare quel gap con il riposo durante la settimana: per i bianconeri poter preparare la settimana è un lusso del quale devono assolutamente approfittare”.