Coppa Davis, doppio Sinner per l’Italia: che risposta ai detrattori

Coppa Davis, è la settimana della più importante manifestazione per le nazionali. Un doppio Sinner, che risponde in questo modo ai detrattori

Largo all’ItalSinner, alla faccia dei detrattori che per un poco di tempo, dopo aver rinunciato alla convocazione nella prima fase, hanno messo in piedi una battaglia politica quasi contro Jannik, fresco del secondo tempo alle Atp Finals di Torino dopo aver perso in finale contro Djokovic, e che ieri è volato a Malaga con un charter federale per cercare di portare l’insalatiera – la forma del trofeo – in Italia.

In Spagna, ma in veste di tifoso, ci sarà anche l’altro assente, quel Matteo Berrettini che al momento sembra in fase calante che però ha qualità fisiche e mentali per riuscire a venirne fuori. Oggi Jannik prenderà parte al media day e svolgerà il primo allenamento. I compagni sono Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli, che sono in campo in terra spagnola dallo scorso venerdì. Tutti in attesa del numero 4 del Mondo, quello che è riuscito a battere Djokovic martedì scorso ma che poi si è dovuto arrendere al dominio apparso ancora netto del serbo. Ma quali impegni aspettano Jannik nel corso di questa manifestazione. Ecco quelle che sarebbero le intenzioni di Volandri.

Coppa Davis, Sinner anche nel doppio

Intanto andiamo a vedere gli appuntamenti degli azzurri, che giovedì mattina con inizio alle 10 se la dovranno vedere contro la temibile Olanda. L’accesso alle semifinali è tutt’altro che scontato e la nostra rappresentativa dovrà dare il massimo.

Ma, tornando a Sinner, il nostro numero 4 della classifica mondiale è destinato, a quanto pare, non solo a fare la propria parte nel singolo ma anche a giocare il doppio, rispedendo al mittente in questo modo tutte le critiche che gli erano piovute addosso nel corso dei mesi scorsi vista la rinuncia della prima fase di questa manifestazione. Sinner è stato impiegato tre volte in questa specialità, ma non è mai riuscito a vincere. Adesso però parliamo di un giocatore diverso, in grado di fare la differenza. Sì, è il suo momento e lo vuole sfruttare a tutti i costi.