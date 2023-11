Grecia-Francia, qualificazioni Euro 2024: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Grecia-Francia è un match della decima giornata del gruppo B di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

Una Francia esagerata nell’ultimo fine settimana ha rifilato quattordici gol alla malcapitata selezione di Gibilterra. Si tratta di un record: è la vittoria più larga di sempre della rappresentativa transalpina (14-0), che nel corso della sua storia non aveva mai vinto con uno scarto simile.

In superiorità numerica dal 18′ del primo tempo – il punteggio era già sul 3-0 – i Bleus di Didier Deschamps non hanno avuto alcuna pietà degli avversari, alimentando il solito dibattito tra chi sostiene sia più giusto tirare il freno a mano dopo un tot di gol e chi invece ritiene che la più grande delle umiliazioni sia proprio quella di “smettere” di giocare. Fatto sta che a Nizza è andato in scena un vero e proprio festival: nel tabellino dei marcatori c’è finito un po’ chiunque, dall’interista Thuram al giovane del Psg Zaire-Emery, passando per il terzino del Marsiglia Clauss e lo juventino Rabiot. Non potevano mancare neppure i vari Giroud, Mbappé e Dembélé. Francia che resta dunque imbattuta – sette vittorie su sette, 27 gol segnati e soltanto uno subito – a conferma dell’immenso potenziale di questa selezione, arrivata seconda nell’ultimo campionato del mondo dopo la sconfitta ai rigori contro l’Argentina.

Les Bleus vogliono fare en plein

Deschamps e i suoi uomini cercheranno di mantenere immacolate le statistiche anche nella trasferta di Atene con la Grecia, ormai fuori dai giochi.

Gli ellenici, sorteggiati in un girone proibitivo in cui i primi due posti già dal momento del sorteggio sembravano appannaggio di Francia e Olanda, sono rimasti in corsa fino all’ultimo, arrendendosi dopo la sconfitta contro gli olandesi di un mese fa, maturata negli ultimi minuti di gioco. Venerdì scorso la Grecia, guidata dall’uruguagio Gus Poyet, ha disputato un’amichevole con la Nuova Zelanda, battuta 2-0. Sfumata la qualificazione diretta, Bakasetas e compagni avranno la possibilità di accedere ai prossimi Europei attraverso gli spareggi di marzo, ai quali sono già qualificati dopo gli ultimi risultati.

Come vedere Grecia-Francia in diretta tv e in streaming

Grecia-Francia è in programma martedì alle 20:45 all’OPAP Arena di Atene, in Grecia. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset su Canale 20 ma potrà essere seguita anche su Sky su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Francia logicamente favorita ma non ci aspettiamo uno scarto simile a quello di sabato con Gibilterra. La Grecia, del resto, all’andata si rivelò un osso duro per i Bleus, che prevalsero solamente 1-0 allo Stade de France. Ci sono, in ogni caso, i presupposti per un’altra sfida prolifica, da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Grecia-Francia

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Bakasetas, Bouchalakis, Pelkas; Konstantelias, Giakoumakis, Masouras.

FRANCIA (4-2-3-1): Samba; Koundé, Saliba, Disasi, L. Hernandez; Fofana, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Kolo Muani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3