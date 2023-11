Galles-Turchia è un match della decima giornata del gruppo D di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

Il Galles aveva la possibilità di restare davanti alla più quotata Croazia e di giocare per due risultati su tre nell’ultima giornata grazie al vantaggio negli scontri diretti ma il deludente pareggio di Yerevan contro l’Armenia di sabato scorso (1-1) ha fatto nuovamente scivolare al terzo posto i britannici, ora non più padroni del proprio destino nella corsa al secondo posto.

Ora servirà battere la Turchia (già qualificata) e sperare al tempo stesso che gli armeni (senza più obiettivi realistici) evitino la sconfitta a Zagabria. Una “combinazione” decisamente complicata, visto che la Croazia ha l’opportunità di giocarsi questo match ball davanti al proprio pubblico. Non è detto neppure che la Turchia di Vincenzo Montella si presenti a Cardiff con poche motivazioni: il tecnico italiano ha portato una ventata di freschezza nell’ambiente e dopo aver raggiunto la qualificazione diretta con grande anticipo – decisiva la vittoria in Croazia dello scorso ottobre – la selezione della Mezzaluna crescente non vuole fermarsi più. L’ha dimostrato anche nell’amichevole di sabato contro la Germania, che ospiterà i prossimi Europei, ottenendo una vittoria storica (2-3) in cui è andato a segno anche il talentino della Juventus Yildiz.

La Turchia deve blindare il primo posto

La Turchia deve inoltre blindare il primo posto, fondamentale per non finire in quarta fascia al momento del sorteggio: in caso di arrivo a pari punti con la Croazia – che al momento è a -3 – verrebbe superata a causa degli scontri diretti.

Gli uomini di Montella devono quantomeno restare imbattuti anche in terra gallese per non farsi riacciuffare dai croati, che a Zagabria partono nettamente favoriti sull’Armenia, ormai fuori dai giochi. Risale a giugno l’ultimo incontro fra Galles e Turchia, con i biancorossi – all’epoca ancora allenati dal tedesco Kuntz – che la spuntarono 2-0 grazie ai gol di Umut Nayir e Guler. Nella fase finale dell’ultimo Europeo invece fu il Galles a prevalere sui turchi: un 2-0 che estromise definitivamente la selezione allora guidata da Senol Gunes.

Il pronostico

La Turchia di Montella è in fiducia, si presenta a Cardiff dopo il prestigioso successo sulla Germania (non accadeva da oltre 70 anni) e dovrebbe riuscire a strappare un risultato positivo contro un Galles che non ha alternative alla vittoria. Ci sono buone possibilità che vadano a segno entrambe le squadre.

Le probabili formazioni di Galles-Turchia

GALLES (3-4-2-1): Ward; Lockyer, Rodon, Davies; Roberts, J. James, Ampadu, Williams; Johnson, Wilson; Moore.

TURCHIA (4-3-3): Altay; Celik, Bardakci, Kabak, Kadioglu; Akbaba, Ozcan, Yuksek; Akturkoglu, Yilmaz, Yildiz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1