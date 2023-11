Gratta e Vinci, è sempre in “Grande”: ennesimo colpo

Gratta e Vinci, è sempre in “Grande”: altro ed ennesimo colpo per il nuovo tagliando che ha cambiato la storia di questo gioco

Il Vinci in Grande è il tagliando che ha praticamente cambiato la storia di questo gioco per due motivi fondamentali che adesso vi spieghiamo: il primo è relativo al fatto che costa 25euro, la somma più alta; il secondo è che questo gioco mette in palio una vincita minima superiore a quello che è l’investimento, e lo fa anche con una buona probabilità. Basta andare a leggere quelle che sono queste ultime e che noi vi abbiamo raccontato.

C’è da dire, poi, che regala anche come possibile vincita massima la bellezza di 6milioni di euro. Una cifra enorme vinta già due volte: una a giugno l’altra qualche giorno fa. Entrambe in Piemonte: a Torino e in provincia di Torino. Una città fortunata quella piemontese che sembra nel mese di novembre ha regalato altri 2milioni di euro con un tagliando da 10euro. Questo comunque è un altro discorso, adesso parliamo di quest’altra vincita piazzata con il biglietto in questione.

Gratta e Vinci, ecco il nuovo colpo

No, non parliamo di un colpo che cambia la vita, ma di una vincita di 500euro che però rende ancora l’idea di quello che il Vinci in Grande è in grado di fare. La storia, raccontata da Agimeg.it, ci porta ad Abano Terme, in provincia di Padova, nella Tabaccheria Alle Terme, di via Pietro d’Abano 17.

Così come quasi ormai tutti i Gratta e Vinci in giro, anche il Vinci in Grande dà la possibilità di gioire con il bonus oppure con un moltiplicatore, in questo caso uno che vale dieci volte la posta è che poi sarebbe l’ultimo numero che si trova nella riga dei “I tuoi numeri”. Il fortunato giocatore ha trovato appunto il 16 e sotto lo stesso c’erano scritti 50euro. Quindi moltiplicando per dieci volte la somma in questione il calcolo è presto fatto. Cinquecento euro, che sotto Natale (quasi) fanno sempre comodo.