Superenalotto, ecco la nuova giocata in abbonamento

Superenalotto, se siete delle persone che ogni tanto si dimenticano di giocare i soliti numeri, allora fareste bene a dare un’occhiata a questa nuova giocata in abbonamento

Il Superenalotto, così come anche i giochi EuroJackopt e SiVincetutto online, si arricchiscono di una nuova possibilità. Da tenere in enorme considerazione se siete stanchi o se siete delle persone che dimenticano di giocare i soliti numeri, quelli di una vita, quelli che sperate prima o poi ve la possano cambiare la vita.

Verrà introdotta, infatti, in via sperimentale la ‘Sottoscrizione’, una nuova tipologia di giocata in abbonamento anche se c’è da dire, ancora non esiste una data di avvio. C’è una Determina da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che non si sa quando verrà resa ufficiale. Ma un primo passo, evidentemente, è stato fatto. E andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta.

Superenalotto, ecco tutti i dettagli della nuova giocata in abbonamento

“La ‘Sottoscrizione’ – spiega in questo caso Agimeg.it – consente al giocatore di pronosticare una o più combinazioni di gioco valevoli per tutti i concorsi di gioco, inclusi quelli straordinari, futuri e immediatamente consecutivi fra loro, disponibili in un arco temporale non superiore a 90 giorni”.

La determina dell’agenzia inoltre spiega di questa “introduzione, in via sperimentale, per il periodo di un anno, della nuova tipologia di giocata in abbonamento esclusivamente a distanza, denominata “Sottoscrizione”, di cui al successivo articolo 3, effettuabile soltanto per i concorsi dei giochi numerici a totalizzatore nazionale “Eurojackpot”, “SuperEnalotto/SuperStar” e “SiVinceTutto SuperEnalotto”. Sono 12 gli articoli di questa determina che entrano ovviamente nel dettaglio e cercano di coprire tutte quelle che sono le possibili domande da parte dei vari clienti. Fatto sta che come anticipato prima una mossa è stata fatta. E adesso cercheremo di capire, e vi terremo sicuramente aggiornati, da quando questa nuova presa di posizione entrerà in vigore.