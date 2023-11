Formazioni ufficiali Ucraina-Italia: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Ucraina-Italia, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024.

Tutto pronto per la sfida tra Ucraina ed Italia. Un appuntamento di nevralgica importanza per la compagine di Spalletti, che con un punto sarebbero matematicamente qualificati alle fase finale del prossimo campionato Europeo. Si prospetta una gara movimentata aperta a tanti scenari, che gli Azzurri dovranno essere bravi ad indirizzare sin da subito per evitare di complicare nuovamente il proprio cammino. Ecco le formazioni ufficiali:

UCRAINA (4-1-4-1): Trubin, Konoplia, Svatok, Zabarnyl, Mykolenko, Stepanenko, Tsygankov, Sudakov, Zinchenko, Mudryk, Dovbyk.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Buongiorno, Dimarco, Frattesi, Jorginho, Barella, Zaniolo, Raspadori, Chiesa.

Ucraina-Italia, il pronostico marcatori

Federico Chiesa. Il tuttocampista della Juventus vuole lasciare il segno anche nel big match contro l’Ucraina. In grandissima condizione, l’ex Fiorentina rappresenta la punta di diamante di uno scacchiere tattico che non può prescindere dalle giocate del suo fuoriclasse. L’Ucraina, per forza di cose, dovrà provare ad alzare il baricentro per far sua la partita. Situazione potenzialmente ideale per Chiesa che, partendo dalla fascia sinistra, ha dimostrato di saper calpestare le zolle di terreno giuste per far male alla difesa avversaria. La sensazione è che Chiesa possa suggellare con un gol un’altra prova importante.

Probabili ammoniti e tiratori di Ucraina-Italia

Si prospetta una gara piuttosto nervosa. La posta in giaco è davvero molto alta. Entrambe le squadre sviluppano il proprio gioco soprattutto sulle corsie esterne. Ragion per cui i terzini delle due compagini saranno costretti ad una grande copertura difensiva, oltre a rendersi protagonisti di azioni importanti dalla cintola in su. A tal proposito, Mykolenko potrebbe incappare in almeno un cartellino giallo e finire sul taccuino dei cattivi. Nelle ultime 14 apparizioni è stato ammonito 3 volte; i suoi interventi spesso in ritardo potrebbero costargli un’ammonizione anche contro l’Italia.

Discorso analogo sul fronte Zaniolo: l’ex Roma ha tutte le carte in regola per finire almeno una volta sul taccuino dei cattivi. Occhio a Di Lorenzo: oltre a scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversaria, anche il capitano del Napoli rischia un’ammonizione. Tra i tiratori piacciono anche le candidature di Dimarco e Sudakov. Da non escludere neanche la candidatura di Davide Frattesi, abile ad inserirsi a fari spenti e molto bravo anche dalla media-lunga distanza.