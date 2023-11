Croazia-Armenia è un match della decima giornata del gruppo D di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

L’Armenia, fermando la corsa del Galles sabato scorso, ha indirettamente fatto un gradito regalo alla Croazia che a sua volta, battendo senza grossi problemi la Lettonia (0-2) ha nuovamente scavalcato i britannici in classifica ed è tornata padrona del proprio destino.

La selezione a scacchi biancorossi adesso ha 2 punti in più rispetto al Galles ma non potrà permettersi passi falsi nell’ultimo turno. Sì, perché anche un pareggio contro l’Armenia potrebbe non bastare se, nell’altro match, gli uomini di Robert Page riusciranno ad avere la meglio sulla Turchia, già qualificata e sicura del primo posto. In caso di arrivo a pari punti, infatti, la rappresentativa guidata da Zlatko Dalic scivolerebbe al terzo posto per via degli scontri diretti: sarebbe decisiva, a quel punto, la sconfitta subita lo scorso ottobre a Cardiff (2-1). Per evitare brutte sorprese, dunque, Modric e compagni non possono fare troppi calcoli, fermo restando che anche nel peggiore dei casi la Croazia è sicura di avere un posto negli spareggi di marzo grazie al secondo posto nell’ultima Nations League.

Croazia, un pareggio potrebbe non bastare

È ormai svanito, invece, il sogno dell’Armenia, rimasta in gioco fino alla nona giornata: gli uomini di Aleksandr Petrakov non hanno più alcuna possibilità di arrivare tra le prime due.

L’ex commissario tecnico dell’Ucraina può essere tuttavia soddisfatto del percorso fatto dai suoi, togliendosi soddisfazioni importanti come la vittoria in Galles (2-4) oppure il pareggio con la Turchia, con la vittoria sfumata solamente negli ultimi minuti. Neppure la stessa Croazia ha avuto vita facile a Yerevan: lo scorso settembre la selezione di Dalic è passata “solo” 1-0 grazie ad una rete del centravanti dell’Hoffenheim Kramaric (quattro gol in cinque presenze per lui). Sarà ancora lui a guidare l’attacco croato. Out, invece, Kovacic.

Come vedere Croazia-Armenia in diretta tv e in streaming

Croazia-Armenia è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà allo Stadion Maksimir di Zagabria, in Croazia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In Lettonia la Croazia ha dimostrato di aver superato il momento difficile che ha complicato i suoi piani qualificazione in un girone che sembrava abbordabile. La vittoria (decisiva) contro l’ostica Armenia dovrebbe arrivare in una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Croazia-Armenia

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Erlic, Gvardiol; Modric, Brozovic, Majer; Pasalic, Kramaric, Ivanusec.

ARMENIA (5-4-1): Cancarevic; Dashyan, Calisir, Voskanyan, Arutyunyan, Tiknizyan; Sevikyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan; Ranos.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1