Esonero Pioli, c’è già la sentenza: i bookmaker non hanno dubbi e quello che ci dicono le quote è da tenere in considerazione

In Serie A le panchine ballano, e dopo l’esonero di Rudi Garcia dal Napoli – con De Laurentiis che ha deciso di affidarsi a Mazzarri – adesso si cerca di capire quelli che seguiranno il tecnico francese. Ci sono molti colleghi che non se la passano davvero bene.

Uno, addirittura, GoldBet ha deciso di toglierlo dal proprio palinsesto: parliamo di Baroni del Verona che al ritorno del massimo campionato dopo la nazionale si gioca tutto. Ma ormai il destino dell’ex Lecce sembra essere davvero segnato con poche possibilità di rimanere in sella alla panchina clivense fino al termine della stagione. A meno che non comincino ad arrivare un paio di risultati importanti di fila. In quel caso potrebbe anche lui tornare in “gioco” per i bookmaker. Ma chi altri rischia, oltre a lui. Bene, le quote hanno praticamente già dato una sentenza.

Esonero Pioli, gli altri che rischiano

Pioli rischia, e anche molto. Gli ultimi risultati del Milan – rimontato a Lecce – potrebbe presto costringere il club rossonero al cambio. L’allenatore è quello meno quotato in questa lista sempre Goldbet. E supera di poco, in senso negativo (3,50 il primo, 3,75 il secondo) Dionisi del Sassuolo, che dopo aver battuto in pochi giorni prima la Juventus e poi l’Inter non ha piazzato dei risultati positivi.

Dopo di loro ci sono Ranieri, Mourinho e Sarri, mentre in questa lista è incluso anche il nuovo tecnico dei campioni d’Italia, che però ovviamente e giustamente è dato a 20volte la posta. Non si può minimamente pensare che De Laurentiis decida da qui alla fine della stagione di cacciare un allenatore appena preso. Certo, alla fine l’unica cosa che conta sono i risultati. Quindi mai dire mai, nulla abbiamo capito che è impossibile.